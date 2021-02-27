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«…самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти…». Российские СМИ о переменах в беларусском НОК

27.02.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«…самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти…». Российские СМИ о переменах в беларусском НОК
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Информация о выборах президента НОК Беларуси относится к категории «белого шума» и не представляет большого интереса. Но российские СМИ умело манипулируют своей аудиторией и используют любую возможность для создания необходимого информационного фона. Присутствуют тезисы, которые прямо создают образ Лукашенко как некой гротескной, несерьезной фигуры. Опять всплывает история о Лукашенко в «бронежилете и с автоматом», которого «сопровождал вооруженный сын Николай». Напоминают тезис, что под репрессии и гонения со стороны беларусских властей попали не только «простые» граждане, но и спортсмены, люди, с именем которых в определенном объеме отождествляется само государство. Подчеркивается семейственность и нежелание передавать власть даже в рамках НОК. Российские СМИ, которые еще совсем недавно говорили о конституционной реформе и транзите власти как о близкой перспективе, после ВНС изменили акценты. СМИ подталкивают свою аудиторию к выводу, что адекватный «транзит власти» в исполнении Лукашенко невозможен. Выстраивается нарратив о несостоятельности беларусской власти, неспособной эффективно контролировать ситуацию в стране и реагировать на вызовы.

Российские СМИ демонстрируют корректировку подхода к оценке ситуации в Беларуси, беларусской власти и лидерам.

В заключение можно сказать, что традиционные для российских СМИ методы манипуляции дают возможность достаточно эффективно внедрять в российское информационное пространство нужные нарративы. Чаще всего на аудиторию воздействуют используя повторы, контрасты, манипулятивную семантику, обращение к эмоциям, выдернутые из контекста цитаты, софистические приемы, бездоказательные выводы.
 
 
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