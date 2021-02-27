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Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара
Источник материала: Хартия'97
Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара
Без внешних займов американская валюта подорожает до пяти белорусских рублей.
Издание
Вопрос «какая средняя зарплата в долларах будет в 2021 году?» сводится только к следующему: выше $500 или ниже $500? Ведь перспектива существенного, радикального, увеличения долларовых зарплат в Беларуси даже и не просматривается, а возвращение на докризисный пиковый уровень может быть только в самом лучшем случае, пишет «Инфобанк».
И если в BYN-рублях спрогнозировать уровень средней зарплаты 2021-го можно с довольно высокой точностью – исходя из традиционной сезонной динамики средней зарплаты в стране и уровня ее инфляционного приращения – то предсказать ее долларовый размер намного сложнее: предвидеть, какой будет курс доллара в Беларуси, сейчас не может никто.
Ведь все зависит от того, даст ли Россия в этом году денег сегодняшней белорусской власти и, главное, сколько?
Если «долларового ливня из России» в Беларуси не будет, или он окажется «мелким моросящим дождиком», принесшим не более $1 млрд, курс гарантированно вылетит за пределы 3 BYN/$, и может достигнуть даже 5 BYN/$.
А ведь уже при среднегодовом курсе выше, чем 2,9 BYN/$, долларовый размер среднегодовой белорусской зарплаты в 2021 году станет ниже «заветных» $500.
А в худшем случае, если с иностранной валютой в стране дела станут очень плохи, и по девальвационному масштабу 2021-й повторит судьбу 2011-го, зарплаты в Беларуси обвалятся ниже $400. И такой вариант развития событий вовсе не исключен.
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Без внешних займов американская валюта подорожает до пяти белорусских рублей.
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