Источник материала: Хартия'97

Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара 27.02.2021, 11:10

Без внешних займов американская валюта подорожает до пяти белорусских рублей.

Издание «Инфобанк» суммировало мнения экспертов по экономической ситуации в Беларуси в 2021 году.

Вопрос «какая средняя зарплата в долларах будет в 2021 году?» сводится только к следующему: выше $500 или ниже $500? Ведь перспектива существенного, радикального, увеличения долларовых зарплат в Беларуси даже и не просматривается, а возвращение на докризисный пиковый уровень может быть только в самом лучшем случае, пишет «Инфобанк».

И если в BYN-рублях спрогнозировать уровень средней зарплаты 2021-го можно с довольно высокой точностью – исходя из традиционной сезонной динамики средней зарплаты в стране и уровня ее инфляционного приращения – то предсказать ее долларовый размер намного сложнее: предвидеть, какой будет курс доллара в Беларуси, сейчас не может никто.

Ведь все зависит от того, даст ли Россия в этом году денег сегодняшней белорусской власти и, главное, сколько?

Если «долларового ливня из России» в Беларуси не будет, или он окажется «мелким моросящим дождиком», принесшим не более $1 млрд, курс гарантированно вылетит за пределы 3 BYN/$, и может достигнуть даже 5 BYN/$.

А ведь уже при среднегодовом курсе выше, чем 2,9 BYN/$, долларовый размер среднегодовой белорусской зарплаты в 2021 году станет ниже «заветных» $500.

А в худшем случае, если с иностранной валютой в стране дела станут очень плохи, и по девальвационному масштабу 2021-й повторит судьбу 2011-го, зарплаты в Беларуси обвалятся ниже $400. И такой вариант развития событий вовсе не исключен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .