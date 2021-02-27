ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара

27.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара

  • 27.02.2021, 11:10
Эксперты: Белорусские зарплаты скоро могут рухнуть из-за резкого скачка доллара

Без внешних займов американская валюта подорожает до пяти белорусских рублей.

Издание «Инфобанк» суммировало мнения экспертов по экономической ситуации в Беларуси в 2021 году.

Вопрос «какая средняя зарплата в долларах будет в 2021 году?» сводится только к следующему: выше $500 или ниже $500? Ведь перспектива существенного, радикального, увеличения долларовых зарплат в Беларуси даже и не просматривается, а возвращение на докризисный пиковый уровень может быть только в самом лучшем случае, пишет «Инфобанк».

И если в BYN-рублях спрогнозировать уровень средней зарплаты 2021-го можно с довольно высокой точностью – исходя из традиционной сезонной динамики средней зарплаты в стране и уровня ее инфляционного приращения – то предсказать ее долларовый размер намного сложнее: предвидеть, какой будет курс доллара в Беларуси, сейчас не может никто.

Ведь все зависит от того, даст ли Россия в этом году денег сегодняшней белорусской власти и, главное, сколько?

Если «долларового ливня из России» в Беларуси не будет, или он окажется «мелким моросящим дождиком», принесшим не более $1 млрд, курс гарантированно вылетит за пределы 3 BYN/$, и может достигнуть даже 5 BYN/$.

А ведь уже при среднегодовом курсе выше, чем 2,9 BYN/$, долларовый размер среднегодовой белорусской зарплаты в 2021 году станет ниже «заветных» $500.

А в худшем случае, если с иностранной валютой в стране дела станут очень плохи, и по девальвационному масштабу 2021-й повторит судьбу 2011-го, зарплаты в Беларуси обвалятся ниже $400. И такой вариант развития событий вовсе не исключен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без внешних займов американская валюта подорожает до пяти белорусских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назвала міліцыянта «сьлізкім тыпам». Жыхарку Бярозы асудзілі на два гады «хатняй хіміі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by