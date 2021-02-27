|
В Госдуме РФ «поставили крест» на Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
В Госдуме РФ «поставили крест» на Лукашенко
Диктатор полностью недоговороспособен.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил в эфире радиостанции
«Все уже давно убедились, что верить на слово, когда Лукашенко что-то обещает, совсем не обязательно», — заявил Затулин.
Радиостанция при этом напомнила, что встреча Путина и Лукашенко в Сочи продолжалась более шести часов и закончилась безрезультатно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктатор полностью недоговороспособен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)