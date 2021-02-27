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В Госдуме РФ «поставили крест» на Лукашенко

27.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Госдуме РФ «поставили крест» на Лукашенко

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  • 27.02.2021, 10:58
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В Госдуме РФ «поставили крест» на Лукашенко

Диктатор полностью недоговороспособен.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что у Лукашенко есть серьезные проблемы в отношениях с РФ.

«Все уже давно убедились, что верить на слово, когда Лукашенко что-то обещает, совсем не обязательно», — заявил Затулин.

Радиостанция при этом напомнила, что встреча Путина и Лукашенко в Сочи продолжалась более шести часов и закончилась безрезультатно.

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