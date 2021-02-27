Источник материала: Хартия'97

Аналитик: Экономические отношения с Китаем усиливают конфронтацию Москвы и Сибири 3 27.02.2021, 10:53

Фото: Bloomberg

Негодование политикой Кремля на востоке РФ растет.

Инициатива Кремля о массовой продаже пресной воды в Китай усиливает конфронтацию между Москвой и населением Сибири, которое заявляет, что центральные власти не учитывают интересы местного населения. Попытки наладить такие торговые отношения уже приводили к массовым протестам более чем в 50 российских городах, а недавняя публикация правил эксплуатации озера Байкал в целях якобы упрощения отношений российских и китайских компаний заложила основание для новой конфронтации.

Об этом пишет американский аналитик Пол Гобл в своем материале на сайте исследовательского института The Jamestown Foundation .

Намерения Кремля продавать воду испытывающему дефицит Китаю вызывают негодование россиян, которые считают, что Москва не учитывает интересы местного населения, и в результате могут привести к осложнению отношений не только с Китаем, но с Монголией и другими странами Центральной Азии.

«Согласно сообщениям в российских Telegram-каналах, олигарх Олег Дерипаска планирует продвигать экспорт воды из озера Байкал в Китай и будет работать над этим вместе с корпорацией развития ВЭБ, которую сейчас возглавляет его ближайший соратник Игорь Шувалов», – рассказывает аналитик.

Вопрос продажи воды в Китай обсуждается в Кремле давно, так как РФ обладает крупнейшим в мире запасом пресной воды. Особый интерес представляет озеро Байкал, находящееся рядом с границами Китая и Монголии.

В то же время «новая нефть», которой считают воду в Кремле, в частности ее продажи в Китай, несут в себе ряд серьезных для действующего российского режима угроз.

«Многие россияне, особенно те, кто живет к востоку от Урала, рассматривают Байкал как национальное достояние, которое необходимо защищать и хранить, а не продавать оптом или в розницу предприятиям или иностранцам», – пишет Пол Гобл.

«Но дело не только в символике. Россияне, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, недовольны тем, что Москва чувствует себя вправе заключать выгодные сделки на их территории не консультируясь с ними (…)», – отмечает эксперт.

Этот кризис назревает как минимум с 2016 года, когда Москва согласилась разрешить Пекину открыть завод по розливу воды на Байкале и заговорила об отводе реки на юг от российской Республики Алтай в пострадавшие от засухи районы Китая. Русские к востоку от Урала были возмущены и собрали почти миллион подписей под петицией против экспорта даже бутилированной воды в Китай, не говоря уже о каких-либо более крупных шагах. В 2019 году они организовали демонстрации в более чем 50 городах Российской Федерации и по всему миру.

«Прошлым летом Путин подготовил почву для нового кризиса – не только заявив, что Дальний Восток открыт для бизнеса, но, в частности, издав правила, регулирующие эксплуатацию озера Байкал, которые облегчат российским компаниям сотрудничество с китайскими (…). Российские противники таких действий собрали более 200 000 подписей под онлайн-петицией. Если бы не пандемия, вполне вероятно, что они вышли бы на улицы, учитывая, какой гнев вызывали любые шаги в этом направлении в прошлом», – подытожил американский исследователь.

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