Источник материала: Хартия'97

Медики назвали каши, которые лучше всего очищают и восстанавливают печень 27.02.2021, 10:49

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Каши содержат большое количество полезных для организма компонентов.

Эксперты рассказали, какие нужно есть продукты, чтобы печень всегда была здоровой, пишет hyser.ua .

Так, медики говорят о том, что некоторые продукты питания особо положительно влияют на печень. Поэтому они обязательно должны быть в рационе человека. И в первую очередь стоит обратить свое внимание именно на каши. Так как они содержат в себе массу полезных компонентов, которые защищают организм и наполняют его.

Большим количеством полезных компонентов для печени обладает овсяная каша. Она содержит клетчатку, калий, фосфор, магний, серу, хлор, кальций, железо. Оказывает положительное влияние на всю пищеварительную систему: желудок, печень, кишечник. Кроме того, поглощая овсянку вы понижаете нагрузку на печенку, ведь продукт занимается абсорбцией жира. Также она помогает выводить токсины.

Но стоит понимать, что овсянка имеет и свои противопоказания. Поэтому ее есть нужно очень аккуратно. Лучше перед тем, как добавлять ее в рацион, проконсультироваться с лечащим врачом.

Но если у человека нет никаких серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, то можно обойтись и без этого.

Не стоит забывать и про гречневую кашу. Так как она тоже весьма полезна для организма человека. Такая каша содержит в себе фолиевую кислоту, клетчатку, аминокислоты, витамины В и Р, микроэлементы (медь, марганец, магний, фосфор, железо и т.д.). Также эта каша помогает организму выводить шлаки. А это самое полезное свойство для печени, которая как раз и борется с этими шлаками в организме.

И на третьем месте находится пшеничная крупа. Она содержит в себе антиоксиданты, белки, железо, фосфор, натрий, магний, витамины В1, В2, Е. Эта крупа также хорошо выводит шлаки и яды из организма.

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