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Жители Бобруйска с самого утра вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители Бобруйска с самого утра вышли на акцию протеста
Отважные бобруйчане призвали белорусов готовиться к «горячей» весне
Жители Бобруйска с самого утра провели пикет, на котором призвали всех готовиться к весенним акциям протеста.
Фото опубликовал ТГ-канал
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Отважные бобруйчане призвали белорусов готовиться к «горячей» весне
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