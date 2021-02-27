Источник материала: Хартия'97

«Движение за окном такое, что люстра звенит» 27.02.2021, 10:35

Фото: onliner.by

В Валерьяново под Минском дорога между домами превратилась в автостраду для грузовиков.

Кто не мечтал перебраться жить за город, наслаждаться тишиной и свежим воздухом? Мечтали об этом и жители престижного коттеджного поселка Валерьяново, но все сложилось наоборот: вместо пения птиц под окнами они слышат грохот грузовиков. Дорога между коттеджами, построенная людьми за свой счет, превратилась в настоящую автостраду: по ней курсируют грузовики, фургоны и все подряд легковушки. На выезде из поселка построили крытый рынок, предприятие «Вольна», бизнес-центр и автобусный парк, а съездом на трассу от этих объектов де-факто является узкая полоска асфальта, проходящая через коттеджный поселок Валерьяново, пишет onliner.by .



Фото: onliner.by

Расположенная всего в 2 км от МКАД, деревня с трех сторон окружена лесным массивом. Здесь уже не осталось старых избушек — еще в 2000-х участки стали приобретать обеспеченные белорусы, строя там коттеджи со всеми удобствами и коммуникациями. Коммуникации, понятное дело, провели за свой счет и асфальт между домами тоже уложили на свои кровные. Кому-то он обошелся в $1500, кому-то — во все $3000. Несколько лет подряд в Валерьяново продавались самые дорогие дома под Минском, но люди их покупали, потому что на комфортное жилье на лоне природы, где можно без опаски выпускать детей на улицу, не жалко никаких денег.



Фото: onliner.by

Но, кажется, золотые годы престижного коттеджного поселка остались позади. Сначала рядом с домами построили предприятие по ремонту электрооборудования, потом — офисы, а затем — фермерский рынок. Те, кому нужно туда доехать, включая грузовики и фургоны, курсируют через однополосную улицу Спортивную, где нет ни разметки, ни тротуара, а пешеходам приходится делить узкую полоску асфальта с автомобилями, которым здесь даже сложно разминуться.



Фото: onliner.by

— Вот так люди каждый день здесь ходят. Школьники — в школу, пенсионеры — на остановку, мамы везут своих детей на санках в садик, а им навстречу грузовики, — говорит Дмитрий, житель ул. Спортивной в поселке Валерьяново. — Построили кучу офисов под сдачу в аренду, все машины валят через поселок. Большая база грузовиков на территории, где они организуют временное хранение техники, также никаких въездов не имеет. А недавно напротив ввели в эксплуатацию ТЦ «Валерьяново». Пока его строили, строительная техника курсировала через поселок. Думали, достроят — вздохнем с облегчением. Как бы не так! Теперь мимо наших домов караванами ездят грузовики, доставляющие товар.



Фото: onliner.by

Несмотря на то что по закону грузовикам запрещен проезд через жилую зону, на въезде в Валерьяново отсутствует запретительный знак, а рамка оплаты, установленная на трассе, укрепляет дальнобойщиков в решении проехать через коттеджный поселок, где нет ни тротуара, ни уличного освещения.

— Мы напротив своих домов закатали небольшого «лежачего полицейского», — говорит Виктор, еще один местный житель. — Машины даже не останавливаются, подпрыгивают на этом «полицейском». Грохот такой, что люстра звенит! Рядом площадка автошколы, и учебные машины пилят через наш поселок. Нормально ли, что «бесправники» учатся ездить по жилым улицам без тротуаров? Здесь же собаки бегают, дети на самокатах катаются. Я живу здесь не для того, чтобы бояться выйти на улицу.



Фото: onliner.by

За время строительства и функционирования предприятий новое дорожное полотно по ул. Спортивной в Валерьяново превратилось в хлам: дорога теперь состоит из сплошных ям и рытвин.



Фото: onliner.by

Когда-то в строительство этой дороги вкладывалось предприятие «Вольна» — оплатило полоску асфальта вдоль своего здания и возле леса. С тех пор компания расширилась, на участке земли рядом с Валерьяново возвели еще одно здание, но выезд на трассу с него так и не появился. Грузовики предприятия продолжают курсировать по коттеджному поселку.



Фото: onliner.by

— Один грузовой автомобиль полной массой 40 тонн воздействует на дорогу как 1000 легковушек, — приводят статистику жители Валерьяново. — То дорожное полотно, которое здесь построено, абсолютно не рассчитывалось на такие грузы. Пять месяцев назад на въезде в поселок по ул. Спортивной стоял знак, запрещающий движение автомобилей свыше 3,5 тонны, но потом он куда-то пропал. В ГАИ за установкой знака мы не обращались, потому что заведомо знаем, что знак поставить не разрешат, так как здесь находится предприятие «Вольна», въезд с трассы на которое возможен только через ул. Спортивную.