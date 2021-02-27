Из Европы или США? Сравниваем цены на популярные «бэушки», которые белорусы привозят из-за границы

Источник материала: Tut.by

Когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля «без пробега по РБ», у белоруса есть только два пути — заказать машину из США или из Европы. И вот здесь возникает вопрос — а откуда выгоднее? AUTO.TUT.BY попробовал поискать и посчитать.





Конечно, если вести речь о покупке аварийного автомобиля («битка») из США с последующим восстановлением, то этот вариант не имеет равных по экономической целесообразности. Но для корректного сравнения цен мы обратимся к целым автомобилям. Для поиска кандидатов от США используем аукцион целых авто Манхейм. Со стороны Европы тоже выступят аукционы и автохаусы.

— Конечно, самое выгодное авто из США — это поврежденное, со страхового аукциона, — объяснил Алексей Мартыновский, соучредитель компании WestMotors, которая занимается доставкой авто как из США, так и из Европы. — Однако даже на страховых аукционах Америки встречаются целые авто от лизинговых компаний. Но для примера мы возьмем аукцион целых авто Манхейм.

Мы решили рассматривать автомобили с пометкой «Buy It Now» — то есть указанная цена та, за которую можно купить авто прямо сейчас. Как правило, это цена немного выше, чем если бы покупатель участвовал в торгах. В идеале можно выторговать такую машину на 10−20% дешевле.

Еще одна важная оговорка. Ассортимент автомобилей на аукционе Манхейм все же ограничен, поэтому не всегда было возможно найти «проходные» варианты, то есть попадающие в диапазон от 3 до 5 лет для наименьшей таможенной пошлины. Мы выбирали из того, что есть, и уже потом подбирали «соперника» с европейского рынка с аналогичными характеристиками. Но нашей главной цели — показать ценовую разницу на одинаковые марки и модели — подборка полностью отвечает.

«Электрички» из США дешевле

Яркий пример — электрокар Chevrolet Bolt. Сейчас на аукционе Манхейм есть отличные предложения: целое авто можно привезти со всеми расходами в Минск за $ 16−17 тысяч. С «прозрачной» историей. Но это если торговаться. А с пометкой «Buy it now» цена выше.





Chevrolet Bolt 2017 года выпуска с пробегом 36 тысяч км обойдется в 21 562 доллара.

В Европе аналогом Chevroelt Bolt является Opel Ampera E. На популярном ресурсе mobile.de можно найти машины как с минимальным пробегом, так и переваливающим за 100 тысяч км. Естественно, отличается и цена.





Но даже с пробегом 125 тысяч км Opel Ampera E оказывается дороже американского собрата — 23 367 долларов.

BMW i3 REX из США обойдется в 21 525 долларов. Это будет автомобиль 2018 года выпуска с пробегом чуть больше 50 тысяч км.





Евроверсия BMW i3 REX обойдется существенно дороже. С аналогичным пробегом машина стоит 25 515 долларов.





Примерно тех же 5 тысяч долларов будет разница в цене между американской и европейской версией Kia Soul.





Из США корейский электрокар 2018 года выпуска с пробегом 37 тысяч км можно привезти за 18 622 доллара.

А вот «европейка» с аналогичными характеристиками выйдет в 23 580 долларов.





И, наконец, просто фантастическая разница в цене на самый популярный электрокар — Tesla. Мы взяли для сравнения Model S 75D. Целый автомобиль из США 2018 года выпуска с минимальным пробегом 16 300 км можно купить за 54 тысячи долларов.





Европейская Tesla будет стоить значительно дороже. Настолько, что из Европы их практически не возят. Целый автомобиль с пробегом 86 тысяч и аналогичного года выпуска мы нашли за 70 500 долларов.

В отношении Tesla стоит только заметить, что европейская версия может заряжаться на распространенных в Европе фирменных зарядках «суперчарджер». Tesla из США такой возможности лишена. Если отправиться на ней в путешествие по Европе, то придется или переоборудовать порт зарядки (обойдется примерно в 3 тысячи долларов).

Машины с ДВС в США тоже дешевле, но есть нюансы

Так как выбор дизельных авто на рынке США весьма ограничен, то мы рассмотрели популярные модели с бензиновыми моторами. Седан Ford Fusion — одна из популярных позиций при покупке авто из США.

Практический новый Ford Fusion из США 2020 года выпуска с пробегом до 30 тысяч км обойдется в 23 700 долларов.





В Европе эта модель носит название Mondeo и стоит немного дороже в сходных комплектациях. За автомобиль 2019 года с пробегом чуть больше 50 тысяч км придется выложить 25 740 долларов США. Но европейский Mondeo можно выбрать с кузовом «универсал» или дизельным двигателем. Тогда как американский Fusion может быть только седаном.

Еще одна популярная для пригона модель Ford — кроссовер Escape (на рынке США) или Kuga (на рынке Европы). Мы рассмотрели варианты с «проходным» полуторалитровым турбомотором. Естественно, бензиновым. Американский Ford Escape чуть больше 44 тысяч км 2018 года выпуска стоит почти 22 800 долларов.





Европейский близнец с таким же мотором и аналогичным годом выпуска будет стоить 25 200 долларов. При этом пробег у него будет больше.



Куда больше разница в цене будет у более крупного кроссовера Mazda CX-9. Для обоих рынков он идет с одинаковым двигателем — 2,5-литровым бензиновым турбоагрегатом.

На аукционе в США Mazda CX-9 мы нашли за 36 400 долларов. Это автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 61 тысяча км.





Если задаться целью привезти такой же автомобиль из Европы, то готовьтесь к солидной переплате.





У нас получилось найти автомобиль аналогичного года выпуска с чуть меньшим пробегом за 42 200 долларов.

Напоследок немного экзотики. Маслкар Ford Mustang успешно продавался и продается на двух континентах. Автомобиль пользуется спросом, поэтому мы его включили в наш обзор.





Mustang 2020 года и пробегом 24 тысячи км с американского рынка мы нашли за 39 600 долларов. Причем это не купе, а кабриолет. Что может предложить Европа?



В Европе такой автомобиль будет стоить 44 300 долларов. Разница приличная.

Зачем тогда машины из Европы?

— Что касается европейского рынка, то здесь свои преимущества. Во-первых, очень быстрые сроки доставки, в среднем процесс занимает около месяца. Во-вторых, здесь огромный выбор дизельных версий. В-третьих — широкое предложение семиместных минивэнов, причем многие из них еще и с «проходными» моторами до 1,5 литра, с минимальными таможенными пошлинами. Для примера можно взять тот же Renault Espace. В США семиместный вэн — это, как правило, мотор V6 и объем более 3 литров, что значительно увеличивает таможенную пошлину и, конечно, не так уж экономично в плане расхода топлива, — поясняет специалист компании WestMotors.





Минусы европейского рынка — это, в первую очередь, огромные пробеги, от 150−200 тысяч. Если меньше, то дешево такую машину не продадут: европейцы считают каждую копейку. Второй минус — обилие дешевых, базовых комплектаций. Те же лизинговые конторы предлагают в основном «служебные» авто со скудным оснащением, хотя встречаются и приятные исключения. Но топ-версии тоже сильно отличаются по цене в сторону роста. Третий минус — история авто. Битую машину могли забрать местные перекупщики, слегка подремонтировать, и выставить как целую. И у вас нет возможности как-то проверить его, особенно сейчас, при закрытых границах. А если авто «с чистой историей», выставлено в престижном автохаусе или у дилера, то там и цена совершенно другая.

— Козыри американского рынка следующие: это огромное количество предложений, богатые комплектации, малые пробеги, выгодные цены и прозрачная история. Не важно, авто выставлено на страховом аукционе, на комиссионной дилерской площадке или на аукционе целых авто Манхейм — его историю практически всегда можно отследить. Узнать, сколько раз ее продавали, попадала ли она в аварию — в США с этим очень строго.

Минусы американского рынка — это ограниченное предложение дизельных авто и малообъемных минивэнов, а также относительно длительный срок доставки — в среднем около 2 месяцев. Что касается битых авто, то при отсутствии опыта можно сильно ошибиться в расчетах на ремонт, и планируемая сумма легко увеличится в два раза. И добавим, что в США выбор электрокаров в разы шире — рынок «электричек» стартовал там гораздо раньше.