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Прокурор просит 6 лет колонии для витеблянина с онкозаболеванием

27.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Первомайского района Витебска 26 февраля прошли прения по делу 54-летнего Владимира Малаховского, которого обвиняют в насилии или угрозе насилием к сотрудникам милиции. Журналистов и родственников мужчины на заседание не пустили — там присутствовала только его жена.


Фото: «Віцебская вясна»


По ее словам, прокурор потребовал признать ее мужа виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы, сообщает «Віцебская вясна».

— Прокурор просит наказать моего мужа на 6 лет лишения свободы. Адвокат настаивает на том, что наказание не должно быть связано с лишением свободы, поскольку Владимир инвалид, имеет онкозаболевание и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, — рассказала Ирина, жена Владимира Малаховского.

Дело рассматривает судья Татьяна Родина. Родственников и друзей Малаховского, журналистов на процесс не пускают: ссылаются на то, что в зале недостаточно места. Присутствовать могут только жена и участники процесса. По словам Ирины, 26 февраля в зале суда одну из скамеек перевернули. Но даже в такой ситуации, считает она, было бы достаточно места для слушателей, которые хотели попасть на заседание.

Прокурор утверждает, что 13 сентября 2020 года Владимир Малаховский «принял активное участие в несанкционированном шествии, пытался нанести травматические удары по разным частям тела милиционеров, цеплялся за форму, повредил ее и завладел милицейским жетоном». Позже, когда его задержали, он распылил газ из баллончика в сторону сотрудников. Так, по версии прокуратуры, Малаховский «нанес побои и причинил физическую боль» сотрудникам милиции.

Владимир Малаховский не признает вины.

На прениях адвокат заявила, что факт использования баллончика в автозаке остался недоказанным.

Трое потерпевших милиционеров — Юрий Качихин, Алексей Емельянов и Позняков — подали гражданские иски о компенсации морального вреда в размере 1000 рублей каждый.

Юрий Качихин на суде утверждал, что обвиняемый применил против него «борцовский захват». На вопрос, как он освободился, силовик ответил, что только с помощью коллег. Качихин отметил, что Малаховский его не бил, и боли от действий Владимира он не почувствовал.

По словам супруги, Малаховский четыре раза перенес химиотерапию, его организм ослаблен, в СИЗО-2 он простудился. Врач после химиотерапии просил его немедленно обращаться за помощью в случае любого заболевания. Несмотря на это, меру пресечения Малаховскому не изменили, говорит жена.

Приговор объявят 1 марта.
 
Теги: Витебск
 
 
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В суде Первомайского района Витебска 26 февраля прошли прения по делу 54-летнего Владимира Малаховского, которого обвиняют в насилии или угрозе насилием к...
 
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