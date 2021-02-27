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Азаренко и Соболенко могут сыграть в паре на Олимпиаде в Токио

27.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для белорусских теннисисток 2021 год складывается успешно, например, Арина Соболенко впервые в карьере смогла подняться на седьмую позицию в одиночном разряде.


AFP 2020 / PATRICK HAMILTON

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко могут сыграть в парном разряде на Олимпиаде в Токио, сообщил председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин в эфире телеканала СТВ.

"Мы обсуждаем, что Соболенко с Азаренко объединят свои усилия, а так они вдвоем попадают в основную сетку в "одиночке" по Олимпиаде", – сказал Тетерин. 

По его словам, после Открытого чемпионата Франции происходит отбор 48 теннисисток, которые проходят в основную сетку Игр.

Тетерин добавил, что позже, по специальным квотам будут парные и смешанные разряды. "Поэтому, если у нас получится и склеятся две одиночки, одна пара, один смешанный разряд по рейтингу... У нас и ребята сегодня – Илья (Ивашко), и Егор (Герасимов) – входят в сотку. На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда", – подчеркнул председатель.

Арина Соболенко в 2021 году добилась лучшего результата за всю свою карьеру в рейтинге WTA – седьмое место. Правда, после поражения на Australian Open спортсменка опустилась на восьмое. Зато в парном разряде у Соболенко дела обстоят куда лучше – первая позиция.

Виктория Азаренко занимает 14-е место в одиночном разряде рейтинга WTA и находится на 23-й позиции парного разряда.
 
 
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Для белорусских теннисисток 2021 год складывается успешно, например, Арина Соболенко впервые в карьере смогла подняться на седьмую позицию в одиночном разряде.
 
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