Азаренко и Соболенко могут сыграть в паре на Олимпиаде в Токио





AFP 2020 / PATRICK HAMILTON





эфире телеканала СТВ. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко могут сыграть в парном разряде на Олимпиаде в Токио, сообщил председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин втелеканала СТВ.





"Мы обсуждаем, что Соболенко с Азаренко объединят свои усилия, а так они вдвоем попадают в основную сетку в "одиночке" по Олимпиаде", – сказал Тетерин.





По его словам, после Открытого чемпионата Франции происходит отбор 48 теннисисток, которые проходят в основную сетку Игр.





Тетерин добавил, что позже, по специальным квотам будут парные и смешанные разряды. "Поэтому, если у нас получится и склеятся две одиночки, одна пара, один смешанный разряд по рейтингу... У нас и ребята сегодня – Илья (Ивашко), и Егор (Герасимов) – входят в сотку. На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда", – подчеркнул председатель.





Арина Соболенко в 2021 году добилась лучшего результата за всю свою карьеру в рейтинге WTA – седьмое место. Правда, после поражения на Australian Open спортсменка опустилась на восьмое. Зато в парном разряде у Соболенко дела обстоят куда лучше – первая позиция.





Виктория Азаренко занимает 14-е место в одиночном разряде рейтинга WTA и находится на 23-й позиции парного разряда.







