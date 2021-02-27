Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удивительная милиция. В МВД Беларуси подвели итоги конкурса на лучшие фото и видео работы о буднях правоохранителей. Некоторые образы сотрудников МВД смогли поразить жюри, передает телеканал «МИР 24».

«Такой привычный образ, имидж милиционера-героя, милиционера-безусловного защитника и так далее. А вы видели уставшего милиционера? А вы видели милиционера недовольного, милиционера растерянного? В нашей работе это тоже присутствует. И вот в некоторых работах такой взгляд читался», – рассказал заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич.

В объективе обычных граждан: милиционеры, которые помогают и защищают, родственники в милицейской форме, дети, которые мечтают носить погоны. Жюри выбирало лучшие кадры среди тысячи работ.