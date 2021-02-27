Источник материала: UDF



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минской электричке прошла облава на пенсионерок с книгами белорусских писателей Задержали до 14 человек.

Сегодня в 10.45 в момент выхода из электрички на станции «Минск-Северный» была задержана группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. Пенсионеры в электричке читали белорусские книги — это была акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РУВД.Правозащитникам удалось выяснить имена некоторых задержанных:В списке задержанных сегодня от «Вясны» есть 75-летняя Наталья Леонидовна. Ее остановили на станции Ждановичи, посадили в микроавтобус, оттуда отвезли в РУВД, а потом и в суд Заводского района Минска.Ее оштрафовали по статье 23.34 КоАП на 25 базовых (725 рублей) и отпустили домой.В суде женщина cказала, что в той электричке не ехала, в акции не участвовала, возвращалась из дома за городом, где живет.Литература белорусских писателей в ее сумке была.— Там были семена на рассаду и книги белорусских писателей и поэтов: Нил Гилевич, Василь Витка, Артур Вольский. Сотрудник в РУВД сказал, что все это — оппозиционная литература. Спросил, почему я ей интересуюсь. Я сказала, что живу в Беларуси — почему я не могу ей интересоваться? —она Tut.by.По словам женщины, в протоколе записано, что пенсионеры были в бело-красно-белой одежде, кричали «Жыве Беларусь» и принимали участие в несанкционированном мероприятии.