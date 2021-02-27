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В минской электричке прошла облава на пенсионерок с книгами белорусских писателей

27.02.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В минской электричке прошла облава на пенсионерок с книгами белорусских писателей
Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY
По информации правозащитников, утром 26 февраля на железнодорожных станциях «Минск-Северный», «Масюковщина» и «Ждановичи» люди в гражданской одежде задерживали и обыскивали пенсионерок.

Сегодня в 10.45 в момент выхода из электрички на станции «Минск-Северный» была задержана группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. Пенсионеры в электричке читали белорусские книги — это была акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РУВД.

Правозащитникам удалось выяснить имена некоторых задержанных: Наталья Иванисова (1946), Светлана Лазебникова (1961), Ирина Новик (1961), Галина Гуленкова, Наталья Агейчик (1960), Елена Васильева (1955), Оксана Каратова (1954), Татьяна Шиманская (1961), возможно, также Раиса Алецкая, Инна Жакович, Елена Застенчик, Kюбовь Кучинская, Елена Лебединская, Вера Паршак.

В списке задержанных сегодня от «Вясны» есть 75-летняя Наталья Леонидовна. Ее остановили на станции Ждановичи, посадили в микроавтобус, оттуда отвезли в РУВД, а потом и в суд Заводского района Минска.

Ее оштрафовали по статье 23.34 КоАП на 25 базовых (725 рублей) и отпустили домой.

В суде женщина cказала, что в той электричке не ехала, в акции не участвовала, возвращалась из дома за городом, где живет.

Литература белорусских писателей в ее сумке была.

— Там были семена на рассаду и книги белорусских писателей и поэтов: Нил Гилевич, Василь Витка, Артур Вольский. Сотрудник в РУВД сказал, что все это — оппозиционная литература. Спросил, почему я ей интересуюсь. Я сказала, что живу в Беларуси — почему я не могу ей интересоваться? — рассказала она Tut.by.

По словам женщины, в протоколе записано, что пенсионеры были в бело-красно-белой одежде, кричали «Жыве Беларусь» и принимали участие в несанкционированном мероприятии.
 
Теги: Минск
 
 
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