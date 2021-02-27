Источник материала: UDF





Страны – инициаторы санкций

Страны – цели санкций

События негативные и позитивные

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь вошла в Топ-10 стран по количеству санкций Между Сирией и КНДР.

Российский совет по международным делам (РСМД) проанализировал применение зарубежных санкций в мире. Беларусь в списке стран-целей санкций - между Сирией и Северной Кореей.Для этого в 2020 году Российский совет по международным делам (РСМД) запустил работу над новой базой данных событий в области политики санкций («База санкционных событий» - БСС). Единицей анализа является отдельное событие в области санкций. В их числе: введение санкций, их отмена или продление; использование принудительных мер в том или ином виде; предоставление исключений из режимов санкций, в том числе гуманитарных; декларации о необходимости использовать санкции или же их отмены; присоединение к режимам санкций других стран и др.За период с 5 января 2020 г. по 10 января 2021 г. Исследователями было850 санкционных событий. Сюда входят как санкции против России и российских лиц, так и ограничения против других стран, их физических и юридических лиц. Thinktanks.by отдельно рассмотрел международное применение санкций.Согласно российскому исследованию, США являются наиболее активным инициатором санкционных событий. На них приходится 449 эпизодов из 850, или 52,8%.Европейский союз также можно считать активным инициатором санкций. На него приходится110 событий (12,94%). Однако в это число не входят события, связанные с действиями отдельных государств-членов ЕС. Они могут вводить собственные ограничения (например, страны Балтии вводили самостоятельные санкции против Беларуси), а также осуществлять меры по имплементации санкций ЕС, выступать с инициативами о введении или отмене санкций, принимать те или иные судебные решения и т.п. Так, например, на Германию приходится 10 таких событий, Францию – шесть, Нидерланды – четыре, и по одному событию на Кипр, Данию, Эстонию, Финляндию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Испанию. Девять событий связано с действиями сразу нескольких стран ЕС. Таким образом, к активности стран ЕС можно добавить еще 39 событий.Китай и Россия используют санкции в гораздо меньших масштабах. На КНР приходится 12 эпизодов, а на РФ – 16.Что касается целей санкций, то здесь есть свои лидеры. Против Ирана было направлено 123 события, против КНР – 94 события, против России – 93 события. На «тройку лидеров» в сумме приходится 310 событий.В Топ-10 стран-целей международных санкций также входят Венесуэла – 44 события и Сирия – 35.Беларусь в списке санкций находится на 6 месте, имея 33 санкционных события.Далее следуют КНДР – 32, Куба – 23, Ливия – 18, Никарагуа – 19 событий.Из 850 событий 514 (60,4%) являются негативными, то есть характеризуются введением новых санкций, продлением режима действующих ограничений, использованием принудительных мер за нарушение режима санкций и др. 205 событий (24,1%) — нейтральны и сводятся к декларациям, заявлениям, проектам законов или документов. Лишь 108 событий из 850 – положительные (12,7%). Они связаны с отменой санкций, приостановкой их деятельности, выдачей лицензий, гуманитарными исключениями и т.п. (остальные 23 события представляют собой действия отдельных лиц истран, являющихся целями санкций).