Какие курсы доллара и евро выставили обменники на выходные

Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,611 рубля, а евро — 3,158 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,644 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,611 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке — 2,604 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке и Белагропромбанке — 3,195 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,158 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,15 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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