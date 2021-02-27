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Какие курсы доллара и евро выставили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,611 рубля, а евро — 3,158 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,644 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,611 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке — 2,604 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке и Белагропромбанке — 3,195 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,158 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,15 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
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