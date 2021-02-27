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В Гомеле на Советской установили светодиодные дорожные знаки, которые ночью реагируют на пешеходов

27.02.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской установили светодиодные дорожные знаки с дополнительными светильниками и датчиками движения, сообщили в ГАИ.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Датчики срабатывают, как только пешеход подходит к пешеходному переходу. В итоге зебра дополнительно подсвечивается, что привлекает внимание водителя.

Чувствительная зебра расположена на улице Советской в районе дома № 169.

В ГАИ рассчитывают, что новшество снизит аварийность на этом участке и напоминают, что с начала года с участием пешеходов произошло 13 ДТП (9 — в темное время суток), в которых 4 человека погибли и 10 — получили травмы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
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Датчики срабатывают, как только пешеход подходит к пешеходному переходу.
 
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