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В Гомеле на Советской установили светодиодные дорожные знаки, которые ночью реагируют на пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Советской установили светодиодные дорожные знаки с дополнительными светильниками и датчиками движения,
Датчики срабатывают, как только пешеход подходит к пешеходному переходу. В итоге зебра дополнительно подсвечивается, что привлекает внимание водителя.
Чувствительная зебра расположена на улице Советской в районе дома № 169.
В ГАИ рассчитывают, что новшество снизит аварийность на этом участке и напоминают, что с начала года с участием пешеходов произошло 13 ДТП (9 — в темное время суток), в которых 4 человека погибли и 10 — получили травмы.
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Датчики срабатывают, как только пешеход подходит к пешеходному переходу.
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