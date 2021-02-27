В Гомеле на Советской установили светодиодные дорожные знаки, которые ночью реагируют на пешеходов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской установили светодиодные дорожные знаки с дополнительными светильниками и датчиками движения, сообщили в ГАИ.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Датчики срабатывают, как только пешеход подходит к пешеходному переходу. В итоге зебра дополнительно подсвечивается, что привлекает внимание водителя.

Чувствительная зебра расположена на улице Советской в районе дома № 169.

В ГАИ рассчитывают, что новшество снизит аварийность на этом участке и напоминают, что с начала года с участием пешеходов произошло 13 ДТП (9 — в темное время суток), в которых 4 человека погибли и 10 — получили травмы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .