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В McDonald’s пришло искусственное мясо

27.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald’s.



Пишут “Известия” со ссылкой на Business Insider, сообщает ru.oxu.az 

Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню.

Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент - Impossible Foods.

Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.
 
 
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Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald’s.
 
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