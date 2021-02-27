Источник материала: Хартия'97

«Искандеры» оказались бессильны против турецких дронов 27.02.2021, 12:20

Как поражение российского оружия привело к политическому кризису в Армении.

Премьер-министр Армении Пашинян в сложном положении. Армия опубликовала заявление с требованием отставки его правительства, пишет турецкое издание Sabah (перевод — inosmi.ru ).

А Пашинян, расценивший заявление как «попытку переворота», снял с должности начальника Генштаба и вместе со своими сторонниками вышел на улицы. Тот факт, что заявление армии поддержали бывший президент Кочарян и бывший премьер-министр Манукян, показывает, что все часовые пружины армянской политики лопнули. Хаос в Армении, потерпевшей тяжелое поражение во второй войне в Нагорном Карабахе, неудивителен для мира. Споры о том, кто несет ответственность за поражение в войне, раскаляли внутриполитический котел. Под обстрелом жесткой критики Пашинян обрушился на российские вооружения, сказав: «Ракеты "Искандер" не взорвались», — чем задел Москву. А армия объясняет поражение ошибочными внешнеполитическими решениями Пашиняна. На самом деле во всех этих аргументах по установлению виновных есть доля справедливости.

Ошибка Пашиняна, расчет России

Как фигура, близкая к США, Пашинян не смог соблюдать баланс между российским влиянием в своей стране и сближением с западным блоком. Обращенные к западным столицам призывы Пашиняна, не сумевшего предвидеть военную подготовку Азербайджана, поддержку, полученную им от Турции, и эффективную дипломатию, которую Баку вел с Россией, остались без ответа. В то время как решением было передать Баку оккупированные азербайджанские земли, Пашинян под влиянием националистических настроений вступил в заведомо проигрышную войну. Российские вооружения действительно оказались неэффективны перед турецкими ударными беспилотниками. На протяжении 30 лет Баку масштабно готовился к возвращению Нагорного Карабаха, а Ереван — к обороне. Подготовку Еревана за счет российских вооружений нельзя недооценивать. На позициях, простирающихся до вершин в горной местности, с помощью танков и артиллерии была создана очень хорошая линия обороны. В начале войны армянские силы даже нанесли тяжелые потери азербайджанским военным. Однако в последующие дни разрушение армянской обороны ударными беспилотниками определило исход войны. Армения, надеявшаяся на оружие и политическую поддержку России, очевидно, испытала разочарование политикой России во время войны. А то, что счет за поражение Пашинян выставил Москве, вмиг разрушило хрупкое уравнение. Близкие к Москве военные и политики вместе начали искать пути спровадить Пашиняна. После разгрома в Нагорном Карабахе Пашиняну, пришедшему к власти на волне народного движения в 2018 году, очень непросто остаться у власти. Он столкнулся с угрозой отставки, досрочных выборов или переворота в стиле ас-Сиси, когда военные и оппозиция действуют сообща. Кремль просто запугивает Пашиняна или же намерен свергнуть его? Стремится ли Кремль завершить незаконченную операцию до того, как новый обитатель Белого дома Байден начнет действовать? Поспешит ли администрация Байдена на помощь Пашиняну в рамках видения «защиты демократий»? Скоро узнаем.

Почему Анкара против переворота?

В то время как Москва выразила свою «озабоченность» и предложила «мирное урегулирование», Анкара решительно осудила попытку переворота. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу (Çavuşoğlu) заявил: «Мы против переворотов или попыток насильственного захвата власти в любой точке мира». Прежде всего Анкара принципиально выступает против попытки переворота, и это связано с тем, что пять лет назад Турция пережила попытку путча 15 июля 2016 года. Кроме того, Анкара не хочет, чтобы Ереван был вовлечен в политическую нестабильность или гражданскую войну. Анкара желает, чтобы наступил период, который проложит путь к миру, сотрудничеству, экономической интеграции на Южном Кавказе. Предложение платформы шести служит этой цели. Обеспечение стабильности, транспортировка энергоресурсов и упрощение торговли в уравнении Кавказ — Каспий — Центральная Азия в интересах Турции. Положительное событие — обеспечение сухопутного соединения с тюркскими республиками посредством Нахичеванского коридора. Мир между Арменией и Азербайджаном, нормализация отношений Турции и Армении, интеграция Армении с регионом, которая позволит преодолеть экономические проблемы, необходимы для стабильности на Кавказе. Если путчисты придут к власти и вступят в новую войну с Азербайджаном или конкуренция между Россией и США превратит Армению в несостоятельное государство, это вызовет множество проблем, прежде всего поток беженцев. Судя по всему, попытка переворота в Ереване станет одной из первых площадок испытания политики администрации Байдена по «сдерживанию России» и «поддержке демократий».

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