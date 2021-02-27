Источник материала: Хартия'97

«Смелые белорусы смогли объединиться и вынудили Лукашенко уйти с поста» 27.02.2021, 12:10

Фото: ТАСС

Руководство к действию по лишению диктатора оставшейся власти.

Лукашенко ушел с поста «президента» Национального Олимпийского Комитета (НОК). Точнее, его заставили уйти. Лукашенко 23 года возглавлял НОК: это была его самая любимая игрушка, мощный пропагандистский инструмент и возможность приезжать в те страны, куда иначе его бы не пустили. И несмотря на это все, сейчас он вынужден оставить пост. Разбираемся, почему так вышло и что это значит, пишет телеграм-канал «Кукловод и овца» .

Если помните, в августе-сентябре появилось масштабное движение белорусских спортсменов, ставших на сторону народа. Для лукашистов это стало весьма болезненной неожиданностью. Ведь спортсменов всегда считали взрослыми детьми, иждивенцами на шее государства. Лукашенко и в страшном сне не мог представить, что спортсмены, оказывается, в принципе могут иметь свое мнение. Причем это были не несколько никому неизвестных атлетов, а тысячи, среди которых оказались самые титулованные и известные белорусские спортсмены.

Большинство значимых белорусских спортсменов оказались неробкого десятка. Они создали собственную организацию, собрали многочисленные факты преследования по политическим мотивам со стороны НОК и установили контакты с международными организациями. То есть спортсмены проявили себя так же, как и большинство белорусов: деятельными и готовыми бороться людьми.

Лукашенковский режим со свойственной ему «деликатностью» ничуть не стеснялся массово и открыто репрессировать спортсменов за их гражданскую позицию. А это уже грубейшее нарушение олимпийской хартии. МОК, как и любая международная организация, не любит скандалов и надолго растягивает процесс принятия решений. Но преступления Лукашенко и возглавляемого им НОК настолько очевидны и масштабны, что закрывать на них глаза стало больше нельзя.

Перед белорусским НОК замаячила очень печальная перспектива. С большой долей вероятности спортсмены, решившие остаться у режимного корыта, не смогут выступать под красно-зеленым флагом - вместо него будет олимпийское знамя. При этом честные спортсмены Беларуси, исключенные из сборной за свою позицию, тоже смогут выступить под тем же олимпийским флагом. То есть возможна ситуация, когда соревноваться будут две команды из Беларуси. А учитывая, что топовых атлетов среди честных больше, чем среди режимных, то любое соревнование может закончиться для Лукашенко репутационной катастрофой. Поэтому Лукашенко и был вынужден уйти из НОК.

Важно понимать, что отставки Лукашенко не достаточно для того, чтобы МОК пересмотрел свои взгляды на ситуацию в Беларуси. Массовые репрессии против спортсменов уже совершены, главы федераций, непосредственно совершавшие должностные преступления на своих местах, в сборных никого не восстанавливают. Уход одного человека тут не поможет. Исходя из этого мы полагаем, что главная мотивация отставки Лукашенко - это попытка избежать репутационных потерь.

Ситуация такова, что спорт из важного пропагандистского инструмента превращается в место, где Лукашенко не ждет ничего кроме публичных поражений (как было с ЧМ по хоккею). Вот бывший правитель и бросает то, что сам и испортил. На наш взгляд, эта очевидно жалкая и трусливая попытка переложить ответственность за собственные ошибки его репутацию уже не спасет. Каждое последующее унижение на полях международных спортивных организаций будет однозначно воспринято как личное поражение Лукашенко. Слишком долго он приписывал себе лавры главного «спарцмэна» страны.

Вывод: смелые деятельные беларусы смогли объединиться и, пройдя долгий тернистый путь, вынудили Лукашенко уйти с поста президента из-за страха расплаты за репрессии. Звучит замечательно. Звучит как руководство к действию по лишению Лукашенко оставшейся власти.

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