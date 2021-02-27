Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли на Марсе новые места, в которых возможна жизнь 27.02.2021, 11:59

В них есть жидкая вода.

Пока марсоход NASA Perseverance собирается начать поиск признаков древней марсианской жизни, новое исследование говорит о том, что жизнь на Марсе может существовать и сегодня, пишет «Вокруг света. Украина» .

Ученые-планетологи из Университета штата Аризона проанализировали изображения поверхности Марса, полученные с орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical Research, обнаружили на самой низкой широте свидетельство пыльного водяного льда, который при таянии сливался в овраги. Это означает, что там, где на Марсе теплее, в низких широтах, подо льдом может быть стабильная жидкая вода. В разгар марсианского лета дневная температура вблизи экватора может достигать 200С днем, хотя ночью может опускаться до -730C.

Хотя присутствие на Марсе жизни даже при наличии жидкой воды не гарантировано, места, где вода есть, могли бы стать лучшим местом для поиска там жизни сегодня.

Исследователи планируют продолжать поиск мест с тающим льдом, с тем, чтобы будущие миссии на Марс могли нацеливаться на них.

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