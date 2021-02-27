Источник материала: Хартия'97

Байден анонсировал изменения в политике США по отношению к Саудовской Аравии 2 27.02.2021, 11:53

Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушение прав человека.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Univision, передает РБК .

«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу, 26 февраля] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден (цитата по Reuters).

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело», передает CNN. Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.

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