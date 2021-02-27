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Елена Левченко — карателям: В этой стране будут жить ваши дети и внуки. Думаете, это все их не коснется?

27.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко — карателям: В этой стране будут жить ваши дети и внуки. Думаете, это все их не коснется?

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  • 27.02.2021, 11:47
Елена Левченко — карателям: В этой стране будут жить ваши дети и внуки. Думаете, это все их не коснется?

Сильное заявление одного из лидеров спортивного протеста.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко высказалась о системе правосудия в стране.

«Сам факт того, что ты в тюрьме, – это уже стресс. Да, потом у нас забрали матрасы, стали отключать все. Но самое страшное для всех – это система правосудия, которой нет. Могут придумать что-то, дать еще 15 суток. Ты не знаешь, когда ты оттуда выйдешь.

Помню, подходит срок, а на меня заводят еще одно дело, не пускают адвоката. Никакой связи с миром нет – это страшно. Тяжело пережить то, что происходит там. Когда давят, должен спать или на полу, или на балках, когда не водят в душ. Но ты там не один, есть девчонки, которые поддерживают.

Мы пели песни, по возможности играли в шашки, сделали из хлеба. Делала упражнения, научила сокамерниц дыхательным упражнениям. Много разговаривали, обсуждали истории из жизни. «А вы не Елена Левченко?» – спрашивали зачастую новые девочки, которых подсаживали. Рассказывала свои спортивные истории, они мне – про свою жизнь. Было интересно побеседовать с теми, кто не в первый раз попадает в тюрьму.

То, как ведут себя охранники, выглядит так, будто это их не касается, и они выполняют свою работу, будто они неприкасаемы. Но вы нарушаете права, отключаете воду, отбираете матрасы... В этой же стране будут жить ваши дети и внуки. Они думают, что их не коснется?» – сказала Левченко.

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