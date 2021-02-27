Источник материала: Хартия'97

«Хотел, чтобы Беларусь стала свободной»: сегодня — день памяти о Борисе Немцове 1 27.02.2021, 11:39

Политик был большим другом нашей страны.

Сегодня — годовщина убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Яркий, искренний и настоящий, Немцов был сильной и харизматичной личностью. Власти РФ его боялась за то, что говорил правду и не выбирал слов, даже когда речь шла о Путине. Немцов не боялся хозяина Кремля, вел антипутинскую риторику и был большим другом Беларуси,

«Я очень хочу, чтобы Беларусь стала свободной, и могу сказать, почему: потому что, если вы станете свободными, то у России тоже будет шанс стать свободной. Я считаю, что у вас, несмотря на драматизм многолетний этой диктатуры, шансов стать демократической европейской страной, гордой и независимой, больше, чем у России. Во-первых, потому что у вас нет имперского комплекса по очевидным причинам, во-вторых, вы абсолютная сердцевина Европы... Кроме того, все-таки, народ образованный, Европа совсем близко… Короче говоря, если у вас получится, то и у нас получится», — заявил Борис Немцов в интервью «Радыё Свабода» в Минске 24 апреля 2013 года.

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