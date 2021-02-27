﻿ «Хотел, чтобы Беларусь стала свободной»: сегодня — день памяти о Борисе Немцове. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хотел, чтобы Беларусь стала свободной»: сегодня — день памяти о Борисе Немцове

27.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Хотел, чтобы Беларусь стала свободной»: сегодня — день памяти о Борисе Немцове

1
  • 27.02.2021, 11:39
«Хотел, чтобы Беларусь стала свободной»: сегодня — день памяти о Борисе Немцове

Политик был большим другом нашей страны.

Сегодня — годовщина убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Яркий, искренний и настоящий, Немцов был сильной и харизматичной личностью. Власти РФ его боялась за то, что говорил правду и не выбирал слов, даже когда речь шла о Путине. Немцов не боялся хозяина Кремля, вел антипутинскую риторику и был большим другом Беларуси,

«Я очень хочу, чтобы Беларусь стала свободной, и могу сказать, почему: потому что, если вы станете свободными, то у России тоже будет шанс стать свободной. Я считаю, что у вас, несмотря на драматизм многолетний этой диктатуры, шансов стать демократической европейской страной, гордой и независимой, больше, чем у России. Во-первых, потому что у вас нет имперского комплекса по очевидным причинам, во-вторых, вы абсолютная сердцевина Европы... Кроме того, все-таки, народ образованный, Европа совсем близко… Короче говоря, если у вас получится, то и у нас получится», — заявил Борис Немцов в интервью «Радыё Свабода» в Минске 24 апреля 2013 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by