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Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира
Источник материала: Хартия'97
Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира
Более половины жителей страны неграмотны и космической программы у нее нет.
Российская Федерация и государство в Западной Африке Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве. Документ от имени своих стран подписали постоянный представитель Василий Небензя и глава миссии Ахмад Кабба, сообщает
«Это еще один важный шаг на пути предотвращения гонки вооружений в космосе», — говорится в сообщении постоянного представительства Российской Федерации при ООН.
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