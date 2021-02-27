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Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира

27.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира

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  • 27.02.2021, 11:33
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Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира

Более половины жителей страны неграмотны и космической программы у нее нет.

Российская Федерация и государство в Западной Африке Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве. Документ от имени своих стран подписали постоянный представитель Василий Небензя и глава миссии Ахмад Кабба, сообщает theins.ru.

«Это еще один важный шаг на пути предотвращения гонки вооружений в космосе», — говорится в сообщении постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

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