Источник материала: Хартия'97

Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе с одной из беднейших стран мира 8 27.02.2021, 11:33

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Более половины жителей страны неграмотны и космической программы у нее нет.

Российская Федерация и государство в Западной Африке Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве. Документ от имени своих стран подписали постоянный представитель Василий Небензя и глава миссии Ахмад Кабба, сообщает theins.ru .

«Это еще один важный шаг на пути предотвращения гонки вооружений в космосе», — говорится в сообщении постоянного представительства Российской Федерации при ООН.