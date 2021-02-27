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Что будет с курсами валют в начале марта: прогноз эксперта
Источник материала: UDF
Фото: EPA
Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не снизился, а вырос на 0,5% и достиг 26 февраля 2,6057 рубля за доллар. Несовпадение с прогнозом объясняется тем, что регуляторы валютного рынка РБ отказались от фиксации стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.
Средневзвешенный курс евро на бирже увеличился за неделю на 0,9% – до 3,1662 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля за неделю снизился на 0,1%, составив 26 февраля 3,5028 белорусского рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 0,3%, в то время как объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день увеличился до 108,8 млн. рублей с 92,9 млн. рублей на предшествовавшей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
При этом стоимость валютной корзины в начале прошедшей недели снижалась, затем росла, а 26 февраля резко упала. Изменения стоимости были довольно значительными, в отличие от предыдущей недели, когда стоимость валютной корзины не менялась 4 дня подряд. Таким образом, политика регуляторов валютного рынка снова изменилась.
Центральным событием на прошедшей неделе в Беларуси была встреча президента РБ Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся 22 февраля в Сочи. Перед нею стало известно, что Александр Лукашенко собирается просить новый российский кредит в размере 3-3,5 млрд. долларов, но сам он опроверг это сообщение. Тем не менее, ситуация выглядела так, как будто он собирается продавать суверенитет страны. Похоже, чтобы не создавать такое впечатление, президенты не стали сообщать, о чем они договорились. Президент Беларуси только поблагодарил президента России за все хорошее, за что тот сделал РБ, и попросил помощь в осуществлении совместного проекта на предприятии Гродно Азот стоимостью более миллиарда долларов. В результате создалось не менее странное впечатление, что они собирались в Сочи для того, чтобы покататься на лыжах.
Поэтому, возможно, 23 февраля стороны постарались исправить положение. В этот день президенты созвонились, и поговорили, судя по официальному сообщению, о функционировании налоговой системы, кооперации в ВПК, усилении совместных оборонных систем и информационном противоборстве. А затем пресс-секретарь президента России рассказал, что Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с Александром Лукашенко.
Похоже, что белорусский президент озадачил российского своими планами по конституционной реформе и уходу из власти, и тот взял паузу, чтобы подумать. Можно отметить, что суд над Виктором Бабарико после встречи президентов взял паузу на две недели. Возможно, эти события как-то связаны, хотя официальной причиной паузы объявлена болезнь одного из членов суда.
Как бы то ни было, срочной необходимости в новых заимствованиях у Беларуси нет. Как утверждает министр финансов РБ Юрий Селиверстов счет текущих операций платежного баланса РБ положителен. Он напомнил, что в первом полугодии текущего года должны поступить 0,5 млрд. долларов российского правительственного кредита, решение о котором было принято в прошлом году. Министр обсудил и вопрос о возможной продаже зарубежными инвестиционными фондами еврооблигаций РБ. Этого он не опасается.
Правительство РБ на прошедшей неделе подвело итоги 2020 года и января 2021 года. Министр экономики Александр Червяков сообщил, что в январе ВВП Беларуси вырос на 1,3%, благодаря промышленности, в первую очередь, нефтяной, производству калийных удобрений и деревообработке. Более того, как подчеркнул Александр Червяков, положительный результат обеспечила и IT-сфера.
Кроме того, правительство приняло довольно неоднозначную меру: временно ограничило темпы роста цен на социально-значимые товары и лекарства. С марта они могут расти в 2 раза медленнее, чем инфляция в целом (на 0,2% месяц). Это может со временем привести к возникновению дефицита некоторых товаров, в том случае, если временные ограничения окажутся длительными. Впрочем, для рубля данное решение даже положительное, так как может сократить импорт. Впрочем, ситуация может развиваться по-разному.
Таким образом, причин для изменения ситуации на валютном рынке нет, а это означает, что на текущей неделе стоимость валютной корзины может колебаться в разных направлениях, а по итогам недели снизится на 0-0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
В начале прошедшей недели ничто не предвещало событий ее конца, вызвавших резкое укрепление доллара. Глава ФРС США Джером Пауэлл 23 февраля выступил в Банковском комитете Сената, где заверил собравшихся в намерении сохранить мягкую денежную политику, то есть низкие ставки еще длительное время. Он также отметил, что рост инфляции является временным явлением. Это привело к снижению курса доллара против евро и большинства других валют.
Однако вскоре выяснилось, что инвесторы к перспективе роста цен относятся серьезно. Стало известно, что американская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, например число заявок на пособия по безработице упало до минимальной величины за три месяца, а объем заказов на инвестиционные товары в промышленности увеличился на 3,5%, что оказалось примерно в 3 раза выше прогноза. Резко подскочила стоимость казначейских облигаций США: на аукционе 25 февраля ориентировочная доходность десятилетних облигаций достигла максимального уровня за год, превысив 1,6%. После этого курс евро опять опустился ниже уровня 1,21 доллара.
Доходность облигаций, номинированных в евро, также растет, но не столь быстро, что вызывает ослабление европейской валюты. Это может продлиться еще некоторое время, в связи с чем вероятно снижение курса евро за неделю примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Динамика курса российского рубля на прошедшей неделе примерно повторяла динамику курса евро на рынке форекс. В начале недели доллар на Московской бирже дешевел намного ниже 73 рублей, что привело к росту курса российского рубля 25 февраля на БВФБ до максимального уровня с начала сентября прошлого года.
К этому, кроме упомянутого выше выступления Джерома Пауэлла, привело снижение рисков введения жестких экономических санкций против России со стороны ЕС и США. Стало известно, что европейцы собираются ограничиться ограничениями на физических лиц, а американцы будут думать еще долгое время.
К тому же, цены на нефть на мировом рынке в начале недели поднимались, и нефть марки brent подорожала на торгах в Лондоне выше 66 долларов за баррель.
Однако 25 февраля все изменилось, как по мановению волшебной палочки, когда доходность американских облигаций резко выросла, и на многих рынках началась настоящая паника. Доходность российских ОФЗ также увеличилась, в частности, доходность облигаций со сроком погашения свыше 12 лет поднялась выше 7% годовых. Но это не спасло рубль от обвала, и курс доллара снова превысил 74 рубля.
Но 26 февраля началась коррекция курса после достижения уровня 74,8725 рубля. Можно ожидать, что в начале марта она продолжится и курс доллара за неделю снизится примерно на 1%. Дело в том, что угроза санкций все еще остается низкой, поэтому по мере ослабления паники на рынке облигаций инвесторы вернутся на рынок.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Если сделанные предположения оправдаются, то курс доллара на БВФБ может снизиться примерно на 0,5%. Но это в том случае, если не произойдет новых сюрпризов в отношении порядка образования стоимости валютной корзины.
Прогноз на понедельник 1 марта
Во второй половине пятницы 26 февраля курс доллара на Московской бирже после небольших колебаний почти не изменился и составил на конец торгового дня 74,63 рубля.
В то же время, на рынке форекс курс евро опустился примерно на 0,4% – до 1,2066 доллара.
В связи с этим можно ожидать, что на открытии торгов иностранными валютами на БВФБ 1 марта курс доллара вырастет на доли процента.
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Политика регуляторов валютного рынка снова изменилась.
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