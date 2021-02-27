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Праздник 27 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и День ангела

27.02.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 27 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и День ангела
Коллаж: РБК-Украина
В праздник сегодня, 27 февраля, православные вспоминают святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ.

Он родился в 827 году в Салониках. Вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на древнеславянский язык.

В народе 27 февраля называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета.

В старину мужчины в этот день выходили в поля и утаптывали снег, чтобы земля впитала в себя как можно больше влаги. Женщины же к их приходу готовили сбитень - традиционный медовый напиток с добавлением трав и пряностей. Наши предки очень его любили и считали целебным напитком. Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления сбитня.

Приметы этого дня:


Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз - к знойному лету.

Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Синицы щебечут громко - к потеплению.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя стричь ногти.

Нельзя в этот день ходить к врачу.

Именины в этот день празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Кстати, сны в ночь на 27 февраля – вещие. Поэтому утром нужно вспомнить, что же вам приснилось. Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время.
 
 
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Именины в этот день празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
 
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