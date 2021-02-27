Источник материала: UDF



Фото бассейна носит иллюстративный характер / kurort.by

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“Будет ли считаться заплыв в бассейне пикетом или несанкционированным массовым мероприятием с использованием символики “по схеме БЧБ”? Могут ли быть привлечены к ответственности персонал и посетители бассейна по статье 23.34? Можно ли в интернете разместить фотографии из бассейна, где видны перегородки?”, — спросили жители Мозыря.

“Если изображение фотографий, сделанных в бассейне, содержит в качестве элементов обозначения разметки, предназначенной исключительно для соблюдения правил безопасности, без ваших комментариев по соответствующей теме, размещение этих фотографий не запрещено”, — говорится в ответе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре чиновники разрешили в бассейне делать фото на фоне БЧБ-поплавков В Беларуси участились случаи, когда людей наказывают за использование БЧБ-символики.