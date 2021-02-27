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В Мозыре чиновники разрешили в бассейне делать фото на фоне БЧБ-поплавков

27.02.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Мозыре чиновники разрешили в бассейне делать фото на фоне БЧБ-поплавков
Фото бассейна носит иллюстративный характер / kurort.by
В Мозыре чиновники разрешили делать фото на фоне БЧБ-поплавков в бассейне. С соответствующим запросом в горисполком обратились местные жители, сообщает svaboda.org. Они обратили внимание на поплавки и перегородки в бассейне белого и красного цветов.

“Будет ли считаться заплыв в бассейне пикетом или несанкционированным массовым мероприятием с использованием символики “по схеме БЧБ”? Могут ли быть привлечены к ответственности персонал и посетители бассейна по статье 23.34? Можно ли в интернете разместить фотографии из бассейна, где видны перегородки?”, — спросили жители Мозыря.


Заместитель председателя райисполкома Феликс Галюк успокоил горожан: в бассейне можно купаться и даже фотографироваться. Но есть одно но:

“Если изображение фотографий, сделанных в бассейне, содержит в качестве элементов обозначения разметки, предназначенной исключительно для соблюдения правил безопасности, без ваших комментариев по соответствующей теме, размещение этих фотографий не запрещено”, — говорится в ответе.


В последнее время в Беларуси участились случаи, когда людей привлекают к ответственности за использование БЧБ-символики, которую силовики называют “протестной”. Доходит до абсурда: штраф, например, получила жительница Гродно за штаны с БЧБ-лампасами.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси участились случаи, когда людей наказывают за использование БЧБ-символики.
 
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