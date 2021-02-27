Источник материала: UDF



Суд Фрунзенского района Минска​ / TUT.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчане получили штрафы и сутки за обращение к депутату Поставить подписи пришли около 10 человек. Их всех задержали.

Парень, который был на приёме у депутата, сообщил, что она сама предложила собрать подписи. Обращение затрагивало следующие вопросы:1. Открытие границ страны на выезд;2. Предоставление объективной статистики по COVID-19;3. Использование мазута на ТЭЦ, из-за которого запах гари в Каменной Горке мешает местным жителям;4. Наличие «Табакерок» в районе;5. Благоустройство района.Поставить подписи пришли около 10 человек. Их всех задержали. Во Фрунзенском РУВД на людей составили протоколы по известной статье 23.34 КоАП, а потом завезли всех в ИВС на Окрестина. Суды над задержанными прошли 26 февраля., инвалида первой группы, оштрафовали на 870 рублей (30 базовых величин). Такой же штраф должна заплатить мать двоих детей 39-летняяТатьяна иосуждены на 15 суток каждый.