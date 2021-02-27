От создателей «Банок-Бутылок» и El Pushka. На Зыбицкой открылся бар «От заката до рассвета» с танцами и рок-н-роллом

Источник материала: Onliner Что случается, когда владельцы двух популярных баров в Минске встречаются и создают совместный проект? Случается бар, к которому автоматически предъявляется слишком много требований. Сможет ли новый бар на Зыбицкой, 6 от создателей «Банок-Бутылок» и El Pushka стать не менее успешным? Посмотрим. Подробнее о проекте под названием «От заката до рассвета» — в обзоре.

Бар за 12 дней

Соучредители бара — Андрей Жук и Михаил Коноваленко. «От заката до рассвета» открылся на месте The Moods, принадлежащего Андрею Жуку.

— Концепция The Moods была не совсем понятна публике, — объясняет маркетолог Мария Жук. — Мы не смогли завоевать своего потребителя. А когда проект не работает на полную мощность, это значит, что он не работает вообще. Многие гости нам говорили, что боялись заходить в The Moods из-за гламурного интерьера, в то время как вокруг работали более простые, демократичные заведения. Глобальный ребрендинг назревал давно.





В то время как в The Moods планировали ребрендинг, легендарный бар El Pushka закрылся навсегда.

— Мы вынуждены были закрыться: с нами расторгли договор аренды, — говорит Михаил Коноваленко. — Так получилось, что мои компаньоны разъехались. Возрождать El Pushka я не хотел, потому что без них это был бы уже совсем другой проект. В этом году El Pushka исполнилось бы 5 лет, и мы были готовы к обновлению его формата, но мне захотелось чего-то нового, рок-н-ролльного. Сожаление о бывшем баре то накрывает, то отпускает, но с появлением «От заката до рассвета» мне стало легче. Решено забыть и двигаться дальше.





Предложение о создании совместного бара Михаил получил в конце января, и уже 12 февраля новое заведение открыло двери.

— Ребята обратились ко мне с предложением сделать что-то совместное в классном помещении. Быстро расписали план действий и быстро все реализовали. Мы создали бар за 12 дней, пропадая в нем с утра до вечера.





На границе Америки и Мексики

«От заката до рассвета» — фильм, способный вызвать ностальгическую слезу у миллениалов, которые, будучи детьми, впечатлялись трешевым и страшноватым сюжетом. Если, конечно, родители разрешали. А вот лица помоложе, скорее всего, этой ностальгии не поймут. По словам владельцев, именно такого эффекта они и добивались, чтобы немного освежить чересчур молодую публику Зыбицкой:

— Мы хотим привести на Зыбицкую больше взрослой публики, захватив ту, что уже есть. «Мокрые кроссы», звучащие в большинстве баров, подходят не всем.











Бар из фильма не скопировали, а скорее вдохновлялись его атмосферой. В качестве дизайнера пригласили Антона Шаппо.

— В фильме бар называется Titty Twister, туда часто заезжают дальнобойщики, дяди на фурах и харлеях, — говорит Михаил. — Там была своя атмосфера: неоновые вывески, красная подсветка. Оттуда мы взяли некоторые детали в интерьере, но в целом — атмосферу безудержного треша и рок-н-ролла.

Интерьер The Moods был минималистичным, строгим, выдержанным, неярким. Он стал чистым холстом, на который мы наложили новые идеи, стилистические решения. Мы хотели открыть бар в стиле tex-mex, чтобы было ощущение, что он находится на границе Америки и Мексики.

С дизайнером Антоном Шаппо мы сотрудничаем давно. Он воплощал наши идеи и вносил свои. Антон описал интерьер так: spanish gothic.











— Антон работает по-живому, приходит и говорит: «А давайте сделаем так!» И при этом мы еще ничего не успели сказать, а он уже красит стену. За счет этого интерьер получился дышащим и живым. Гости, попадая сюда, говорят: здесь хочется напиться. Этого эффекта мы и добивались, — добавляет Мария.









Текила, тако, рок-н-ролл

Направленность кухни — tex-mex. Эта разновидность кухни, представляющая собой микс американских и мексиканских блюд, появилась на границе Америки и Мексики. Акцент на стритфуд: тако, севиче, буррито, гуакамоле, начос.

— Это набор барных закусок, которые подходят и для легкого перекуса в начале вечера, и для полноценного ужина, и к коктейлям. Формат легкий и быстрый. Особенность в том, что все из меню можно есть руками, не отвлекаясь от беседы.









Мексиканская кухня в Минске — всегда риск. Минчане пробуют ее, но все никак не распробуют, поэтому мексиканские проекты частенько появляются и закрываются.

— Думаю, дело в том, что в Минске нет профессиональных поваров, которые специализируются на мексиканской кухне и могут ее воспроизвести, — считает Михаил. — Кухня кажется простой, но есть много нюансов: в Беларуси не хватает многих специй, соусов.

— Поэтому мы готовим не аутентичную мексиканскую кухню (сделать ее в наших реалиях невозможно), а понятную адаптацию по мотивам мексиканской кухни, — объясняет Мария. — Все соусы готовим сами. Если хочешь сделать хорошо — сделай это сам.









Основа барного меню — коктейли по 14 рублей и текила по 9—20.

— С первого взгляда может показаться, что коктейльная карта простая, но на самом деле виски с колой в ней найти невозможно, и в каждом коктейле есть своя фишка. Ингредиенты для коктейлей — кордиалы, инфьюзы, содовые, настойки — мы делаем сами. Несколько коктейлей взяты из El Pushka.









С четверга по субботу в баре будет играть живая музыка: рок-н-ролльные баллады, латино. Танцы начинаются примерно в 23:00 и длятся до утра.

— Пока у людей есть силы танцевать, орать песни и заказывать текилу, бар не останавливается и закрывается лишь с уходом последнего посетителя.



