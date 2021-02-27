«До полной победы народа». Фанаты футбольного «Немана» отказались возвращаться на трибуны









Фото: Руслан Кулевич





пишет hrodna.life, послужила сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси. Когда во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белорусское правительство не предприняло должных карантинных мер. Футбольные фанаты перестали посещать матчи «Немана» 1 апреля 2020 года. Поводом,hrodna.life, послужила сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси. Когда во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белорусское правительство не предприняло должных карантинных мер.









Фан-сектор «Немана» перед бойкотом, связанным с COVID-19. Фото: Руслан Кулевич





Не вернулись на трибуны фанаты и в конце лета 2020 года, когда ситуация с COVID-19 улучшилась. Очередной протест фанатских движений Беларуси был связан с насилием в отношении мирных граждан после выборов президента в августе 2020 года.

Что значит «победа народа»?





Перед сезоном 2021 года гродненские фанаты выступили с заявлением, в котором сообщили, что бойкот активного сектора будет продолжаться.





«Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам усім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа! Усім дабра і цярпення! Жыве Беларусь!», — заявили фанаты «Немана».





В комментарии для Hrodna.life гродненские фанаты пояснили, что хотели сказать словами «перамога народа».





«Мы не переставали бойкотировать, причины и так понятны. Главное условие возвращения на трибуны — победа народа. Это значит смена режима».







