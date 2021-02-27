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«До полной победы народа». Фанаты футбольного «Немана» отказались возвращаться на трибуны
Источник материала: Партизан
Гродненские фанаты 26 февраля в своем паблике в ВКонтакте сообщили, что отказываются возвращаться на трибуны в новом сезоне. Главное условие возвращения — победа народа в протестах, которые начались после президентских выборов 2020 года.
Фото: Руслан Кулевич
Футбольные фанаты перестали посещать матчи «Немана» 1 апреля 2020 года. Поводом,
Фан-сектор «Немана» перед бойкотом, связанным с COVID-19. Фото: Руслан Кулевич
Не вернулись на трибуны фанаты и в конце лета 2020 года, когда ситуация с COVID-19 улучшилась. Очередной протест фанатских движений Беларуси был связан с насилием в отношении мирных граждан после выборов президента в августе 2020 года.
Что значит «победа народа»?
Перед сезоном 2021 года гродненские фанаты выступили с заявлением, в котором сообщили, что бойкот активного сектора будет продолжаться.
«Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам усім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа! Усім дабра і цярпення! Жыве Беларусь!», — заявили фанаты «Немана».
В комментарии для Hrodna.life гродненские фанаты пояснили, что хотели сказать словами «перамога народа».
«Мы не переставали бойкотировать, причины и так понятны. Главное условие возвращения на трибуны — победа народа. Это значит смена режима».
Так выглядел пустой сектор фанатов «Немана» в сезоне 2020 года. Фото: Руслан Кулевич
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