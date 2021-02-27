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«До полной победы народа». Фанаты футбольного «Немана» отказались возвращаться на трибуны

27.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненские фанаты 26 февраля в своем паблике в ВКонтакте сообщили, что отказываются возвращаться на трибуны в новом сезоне. Главное условие возвращения — победа народа в протестах, которые начались после президентских выборов 2020 года.



Фото: Руслан Кулевич

Футбольные фанаты перестали посещать матчи «Немана» 1 апреля 2020 года. Поводом, пишет hrodna.life, послужила сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси. Когда во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белорусское правительство не предприняло должных карантинных мер.


Фан-сектор «Немана» перед бойкотом, связанным с COVID-19. Фото: Руслан Кулевич

Не вернулись на трибуны фанаты и в конце лета 2020 года, когда ситуация с COVID-19 улучшилась. Очередной протест фанатских движений Беларуси был связан с насилием в отношении мирных граждан после выборов президента в августе 2020 года.

Что значит «победа народа»?


Перед сезоном 2021 года гродненские фанаты выступили с заявлением, в котором сообщили, что бойкот активного сектора будет продолжаться.

«Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам усім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа! Усім дабра і цярпення! Жыве Беларусь!», — заявили фанаты «Немана».

В комментарии для Hrodna.life гродненские фанаты пояснили, что хотели сказать словами «перамога народа».

«Мы не переставали бойкотировать, причины и так понятны. Главное условие возвращения на трибуны — победа народа. Это значит смена режима».


Так выглядел пустой сектор фанатов «Немана» в сезоне 2020 года. Фото: Руслан Кулевич


В Бресте тоже бойкотируют


26 февраля 2021 года из-за политической ситуации в стране фанаты брестского «Динамо» также объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата.

«Дорогие друзья! Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями. Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от „Динамо“, и всегда где-то рядом», — говорится в заявлении брестских фанатов.

Фанаты хоккейного «Немана» тоже не вернулись на трибуны


18 августа 2020 года фан-сектор хоккей команды объявил бессрочный бойкот матчей клуба из-за насилия в стране. Фан-сектор хоккейного «Немана» считается самым многочисленным и громким в беларусской экстралиге. Спортивные журналисты не раз называли гродненский ультрас лучшим в Беларуси. На трибуны фанаты в 2021 году так и не вернулись.



Фан-сектор хоккейного «Немана». Фото: Руслан Кулевич
 
Теги: Брест
 
 
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Гродненские фанаты 26 февраля в своем паблике в ВКонтакте сообщили, что отказываются возвращаться на трибуны в новом сезоне. Главное условие возвращения — победа...
 
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