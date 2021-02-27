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Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта

27.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего были использованы 1886 уникальных снимков.


Протесты в Минске зимой сменили формат. Фото: Святослав Зоркий

Белорусский художник Глеб Бурнашев создал усредненный портрет протестующего. Фото опубликовано на его сайте.

Для создания этой работы были использованы множество фотографий лиц участников акций протеста в Беларуси 2020 года и нейросети.

О том, как все происходило, художник рассказал «Радыё Свабода», пишет kp.by.

Всего были собраны 1886 снимков, которые обработали при помощи нейронной сети.


Усредненный портрет протестующего. Фото: burnashev.cargo.site

Искали фотографии людей с открытыми лицами, правда, с сентября это было очень сложно сделать, потому что люди начали скрывать их.

– Первые изображения нейросети были чисто женскими лицами. Это созвучно заявлению «У протеста женское лицо». Однако я не хотел выделять пол, – отметил автор проекта.
 
Теги: Минск
 
 
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