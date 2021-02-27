|
Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта
Источник материала: Партизан
Всего были использованы 1886 уникальных снимков.
Протесты в Минске зимой сменили формат. Фото: Святослав Зоркий
Белорусский художник Глеб Бурнашев создал усредненный портрет протестующего. Фото опубликовано на его сайте.
Для создания этой работы были использованы множество фотографий лиц участников акций протеста в Беларуси 2020 года и нейросети.
О том, как все происходило, художник рассказал «Радыё Свабода»,
Всего были собраны 1886 снимков, которые обработали при помощи нейронной сети.
Усредненный портрет протестующего. Фото: burnashev.cargo.site
Искали фотографии людей с открытыми лицами, правда, с сентября это было очень сложно сделать, потому что люди начали скрывать их.
– Первые изображения нейросети были чисто женскими лицами. Это созвучно заявлению «У протеста женское лицо». Однако я не хотел выделять пол, – отметил автор проекта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта
Всего были использованы 1886 уникальных снимков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)