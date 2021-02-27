Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта





Протесты в Минске зимой сменили формат. Фото: Святослав Зоркий





Белорусский художник Глеб Бурнашев создал усредненный портрет протестующего. Фото опубликовано на его сайте.





Для создания этой работы были использованы множество фотографий лиц участников акций протеста в Беларуси 2020 года и нейросети.





пишет kp.by. О том, как все происходило, художник рассказал «Радыё Свабода»,kp.by.





Всего были собраны 1886 снимков, которые обработали при помощи нейронной сети.









Усредненный портрет протестующего. Фото: burnashev.cargo.site





Искали фотографии людей с открытыми лицами, правда, с сентября это было очень сложно сделать, потому что люди начали скрывать их.





– Первые изображения нейросети были чисто женскими лицами. Это созвучно заявлению «У протеста женское лицо». Однако я не хотел выделять пол, – отметил автор проекта.



