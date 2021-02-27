Сценарий ухода Лукашенко подсказывает Саакашвили. На что ему жаловалась Тихановская?

Источник материала: Салiдарнасць

Путин пробует избавиться от Лукашенко, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Белсату .

– Как вы оцениваете происходящее в Беларуси? Что будет дальше?

– Несколько дней назад я разговаривал со Светланой Тихановской. Мы с интересом и волнением следим за происходящим в Беларуси. Сама народная организация вызывает восхищение, но мы и в Грузии, и в Беларуси должны уметь защищаться и сдерживать насилие со стороны властей.

Если мы не научимся этого делать, насилие будет продолжаться, активистов будут нейтрализовать, часть людей покинет страну, часть просто смирится. Только там народ побеждал, где умел себя защищать. Других методов нет.

– О чем вы говорили со Светланой Тихановской? Означает ли это, что люди должны быть более агрессивными, изменить тактику мирных протестов?

Нет, они должны быть мирными, но если на мирный протест немирно нападают, мирные люди должны уметь любыми доступными методами защищаться. Когда тебя бьют, перехватывать руку и сдерживать… самим не надо бить, но хотя бы перехватывать дубинку.

Во-вторых, я почувствовал, что Светлана Тихановская разочарована. Она об этом сказала, что только заявлений и разговоров со стороны западных стран не хватает. Можно говорить, сколько захочешь, выражать возмущение, обеспокоенность, но это не действует на этих людей. На этих людей действуют другие методы. И другие методы также Запад должен научиться применять, но в конце концов судьба наших стран определяется внутри наших стран.

Если завтра их вообще ничего не будет беспокоить, если Беларусь и Грузия завтра исчезнут, на Западе, может, даже не будут очень недовольны этим фактом. Давайте все же полагаться на свои силы, на свои возможности и настойчивость.

– Вы говорили, что Александр Лукашенко – ваш давний приятель. Какой совет вы бы дали ему в этой ситуации?

– Он сам себя загнал в угол. Мы понимаем, в какой ситуации он. Даже если сейчас он политически переживет эту ситуацию, он практически полностью загнал себя под Путина. И учитывая то, что Путин его особенно недолюбливает, в любом случае они будут пытаться от него избавляться.

Они уже пытаются это сделать, как мы знаем. Они сигналы ему всякие посылают. В том числе через какие-то записи, которые вдруг опубликовывают. Это все московские сигналы. Они показывают, что, мол, ты можешь физически спастись, в тюрьму не попасть, но при власти мы тебя не оставим. Это однозначно так. Чем больше он будет им поддакивать, тем меньше у него шансов вообще пережить эту ситуацию. Единственный метод – это диалог с народом.

Это признание того, что есть большая проблема. И обеспечить упорядоченный переход с гарантиями, всеобщей амнистией для всех участников. Не надо, мне кажется, трогать никого. И Лукашенко не надо трогать, если будет всеобщая договоренность. Такой опыт есть в Польше – круглый стол во время Войцеха Ярузельского.

Я своих предшественников тоже не тронул. С Шеварднадзе не было формальной договоренности, но это было наше политическое решение. Не думаю, что ходить по одному и тому же кругу политической мести что-то кому-то даст. Даже если в отношении тебя принимаются политические репрессии. Народ должен перевернуть эту страницу и двигаться вперед.