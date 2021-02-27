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С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить?
27.02.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".
С чего началась история аудиокниг и как они создаются? Есть ли такие книги, которые лучше прослушать, чем прочесть?
Репетируют ли чтецы перед записью и заменят ли их в будущем синтезаторы речи? Как аудиокниги учат "принятию реальности"?
Рассказывает Сергей Сдобнов, куратор кинотеатра "Пионер", критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах "Уши горят".
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Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении...
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