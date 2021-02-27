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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Классическая история, потому что люди думают, что если достигли успеха где-то, добьются его везде», – отметил профессионал.

«Мы сделали из ресторанов театры, людям постоянно нужны премьеры – новые, новые и новые», – говорит Константин Ивлев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы причины оглушительного провала Бузовой Три года назад поющая ведущая решила открыть еще одно собственное дело.

Три года назад поющая ведущая решила открыть еще одно собственное дело и запустила кафе под названием BuzFood. Презентация проекта была настолько масштабной, что ради этого события даже перекрыли улицу в центре Москвы. Посмотреть на заведениесобрались более пяти тысяч человек, однако очень скоро ресторан потерпел крах.отметил, что основная ошибка звезд, открывающих свое кафе, в том, что они в первую очередь рассматривают это как бизнес, жаждут наживы и не думают о будущем. Как отметил шеф-повар, единственным удачным днем для BuzFood было открытие.Шеф-повар добавил, что в России в целом очень мало заведений, которые работают долго – например, лет десять. В той же маленькой Франции многие рестораны принимают гостей веками, потому что там в первую очередь гонятся за качеством.Напомним, заведения Ольги Бузовой просуществовали около года. Представители артистки не афишировали то, что бизнес прогорел, а закрытие ресторанов связывали с техническими сложностями. В прошлом году все кафе под именем телеведущей ликвидировали за неуплату налогов.