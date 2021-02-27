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Названы причины оглушительного провала Бузовой

27.02.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы причины оглушительного провала Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шеф-повар и ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев в эфире шоу «Алена, блин!» назвал причины, по котором провалился ресторан Ольги Бузовой. По словам эксперта, имя звезды не гарантирует успех предприятию общественного питания.

Три года назад поющая ведущая решила открыть еще одно собственное дело и запустила кафе под названием BuzFood. Презентация проекта была настолько масштабной, что ради этого события даже перекрыли улицу в центре Москвы. Посмотреть на заведение Ольги Бузовой собрались более пяти тысяч человек, однако очень скоро ресторан потерпел крах.

Константин Ивлев отметил, что основная ошибка звезд, открывающих свое кафе, в том, что они в первую очередь рассматривают это как бизнес, жаждут наживы и не думают о будущем. Как отметил шеф-повар, единственным удачным днем для BuzFood было открытие.

«Классическая история, потому что люди думают, что если достигли успеха где-то, добьются его везде», – отметил профессионал.


Шеф-повар добавил, что в России в целом очень мало заведений, которые работают долго – например, лет десять. В той же маленькой Франции многие рестораны принимают гостей веками, потому что там в первую очередь гонятся за качеством.

«Мы сделали из ресторанов театры, людям постоянно нужны премьеры – новые, новые и новые», – говорит Константин Ивлев.


Напомним, заведения Ольги Бузовой просуществовали около года. Представители артистки не афишировали то, что бизнес прогорел, а закрытие ресторанов связывали с техническими сложностями. В прошлом году все кафе под именем телеведущей ликвидировали за неуплату налогов.
 
 
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Три года назад поющая ведущая решила открыть еще одно собственное дело.
 
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