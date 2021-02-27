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«Теперь полностью бабская бредятина будет». Выброшенны из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной

27.02.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Теперь полностью бабская бредятина будет». Выброшенны из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
Влад Кадони. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
34-летний Влад Кадони в последний раз приехал в студию ток-шоу «Бородина против Бузовой» в качестве ведущего. Теперь дитя реалити «Дом-2» ждет предложений от работодателей.

В конце 2020 года закрыли телестройку. Участников проекта «Дом-2» выставили на мороз. В эфире оставили шоу «Бородина против Бузовой», в котором также произошло сокращение штата. Продюсеры разорвали контракт с соведущим Ольги Бузовой и Ксении БородинойВладом Кадони.

Накануне Кадони отработал последнюю смену на шоу. В личном микроблоге телеведущий трогательно попрощался со съемочной группой. Отдельно он поблагодарил Ольгу Бузову и Ксению Бородину, с которыми работал бок о бок много лет. Влад не стал скрывать, что в работе между ними было всякое, однако любые проблемы удавалось решать миром. Кадони уверен, что будет дружить с Бузовой и Бородиной и вне проекта.

На данный момент ведущий открыт для предложений. Влад Кадони отметил, что больше ничем не ограничен и готов рассмотреть разные варианты. Звезда шоу «Дом-2» пока будет отдыхать от телевидения и заниматься саморазвитием.

Еще один экс-ведущий проекта «Дом-2» Андрей Черкасов считает, что телеканал ТНТ сделал большую ошибку, избавившись от Влада Кадони. Дескать, это скажется на популярности шоу. С Черкасовым согласились некоторые поклонники телестройки.

«Да уж. На вас шоу и держалось, теперь полностью бабская бредятина будет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Очень жаль Влад. Шоу с вами были с изюменкой, с тонким высокоинтеллектуальным юмором», – рассуждают пользователи Сети.
 
 
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