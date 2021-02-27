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«Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», – заявил Лукашенко-старший на собрании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Формула транзита: Лукашенко на Лукашенко. Передачу власти можно запаковать и в “дорожные карты” Со временем ситуация для оппонентов Лукашенко улучшается, потому что его ресурсы тают.

Президентом Национального олимпийского комитета избран, экс-президентотказался даже от должности почетного президента НОК.Итак, Александр Лукашенко передал бразды правления старшему сыну. Этот жест можно трактовать по-разному: как формулу транзита власти или как эвакуацию с подводной лодки, которая потихоньку идет на дно.Как нужно оценивать этот сигнал? Своей версией споделился аналитик Беларуского института стратегических исследований (BISS)- Лукашенко показывает, какую модель транзита власти он видит – Лукашенко на Лукашенко. Понятно, что президент НОК обладает условной властью, но даже в такой мелочи Лукашенко не пошел на более приличный вариант передачи власти и продавил свой вариант.На санкции, под которые попал НОК, кадровая рокировка не повлияет: Лукашенко находится в президиуме, поэтому на него распространяются санкции, как и раньше. Так что решение довольно-таки бессмысленное.- Я не думаю, что Лукашенко целенаправленно превращает страну в руины. Просто это неизбежные последствия затяжного политического кризиса, который, при сохранении Лукашенко у власти, политических решений не имеет.Мы много раз слышали, что сыновья Лукашенко не будут президентами, что женщина не может быть президентом, даже Кочанова, тем более его политические оппоненты не могут быть президентами. По представлению Лукашенко, никто не может быть президентом Беларуси, кроме него самого. Все это говорит лишь о его мышлении, а не о том, есть ли у названных персонажей реальные амбиции и возможности.- По результатам переговоров в Сочи ни Лукашенко, ни Путин не удостоили свои народы о конкретном содержании. Транзит власти гипотетически может быть упакован и в формат «дорожных карт». Но со времени сочинских переговоров в прошлом сентябре ситуация в Беларуси к транзиту власти особенно не приблизилась. Поэтому, как мне кажется, Россия пока не против потянуть время, тем более, что в экономическом плане Лукашенко только ослабевает.- Если на переговорах партнер попался неуступчивый, а время работает на тебя, к чему тогда спешить что-то продавливать, если ситуация сама собой движется в нужном направлении? Пока выглядит так, что переговорные позиции России со временем только усиливаются.В принципе, со временем ситуация улучшается и для оппонентов Лукашенко, потому что его ресурсы только тают.