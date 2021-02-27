В Витебске открылся обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера

Источник материала: ОНТ

Витебске открылся обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера" class="one-news__figure-img">

Качественная медицина в регионы! В Витебске открыли обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера.

Блок построен в 1979 году, а его реконструкцию начали 14 лет назад. За это время от старого здания практически ничего не осталось, многое заменено, возведен четвертый этаж. Также теперь в распоряжении медиков – современное оборудование, операционный блок, лаборатория, что открывает новые возможности для врачей и пациентов.

Витебский областной клинический онкодиспансер – важный объект для всего региона. На его базе работают 13 клинических отделений и дневной стационар, где амбулаторные курсы химиотерапии и реабилитации проходят до 50 больных в день. В год хирургический блок проводит около 6 тысяч операций.

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