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В Витебске открылся обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера

27.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Качественная медицина в регионы! В Витебске открыли обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера.

Блок построен в 1979 году, а его реконструкцию начали 14 лет назад. За это время от старого здания практически ничего не осталось, многое заменено, возведен четвертый этаж. Также теперь в распоряжении медиков – современное оборудование, операционный блок, лаборатория, что открывает новые возможности для врачей и пациентов.

Витебский областной клинический онкодиспансер – важный объект для всего региона. На его базе работают 13 клинических отделений и дневной стационар, где амбулаторные курсы химиотерапии и реабилитации проходят до 50 больных в день. В год хирургический блок проводит около 6 тысяч операций.

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Теги: Витебск
 
 
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Качественная медицина в регионы! В Витебске открыли обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера. Блок построен в 1979 году, а его реконструкцию...
 
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