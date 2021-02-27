Польские фермеры возобновили акции протеста

Источник материала: ОНТ

Вновь многолюдно на улицах польских городов и посёлков. Накануне на демонстрации вышли фермеры.

Они недовольны местной сельскохозяйственной политикой. Чиновники предлагают ограничить размеры животноводческих помещений и количество выращиваемого скота. По словам крестьян, такие подходы разоряют фермеров. При том что импортная сельхозпродукция в торговых сетях постепенно вытесняет местную.

А в столице Польше – Варшаве – на массовую акцию протеста вышли эко-активисты. Они недовольны бездействием депутатов в вопросах сохранения климата. И тем, что Польша превращается в мусорную свалку Евросоюза. Протестующие заблокировали движение в центре города. Одна из активисток приклеила себя к двери канцелярии Сейма. И это уже не первая попытка привлечь внимание таким образом.

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