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Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в США
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере три человека стали жертвами крушения одномоторного самолета в округе Холл, штата Джорджия. Об этом со ссылкой на данные телеканала WSB
26 февраля вечером самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направился в город Дейтона-Бич, расположенный во Флориде. Однако самолет не успел далеко отлететь от аэропорта и рухнул в расположенный неподалеку овраг.
Прибывшими на место крушения пожарными были обнаружены тела трех погибших. Так же, из-за утечки топлива им пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.
Причины и более точные обстоятельства трагедии пока неизвестны.
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По меньшей мере три человека стали жертвами крушения одномоторного самолета в округе Холл, штата Джорджия. Об этом со ссылкой на данные телеканала WSB сообщает ТАСС....
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