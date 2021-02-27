Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в США

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека стали жертвами крушения одномоторного самолета в округе Холл, штата Джорджия. Об этом со ссылкой на данные телеканала WSB сообщает ТАСС.

26 февраля вечером самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направился в город Дейтона-Бич, расположенный во Флориде. Однако самолет не успел далеко отлететь от аэропорта и рухнул в расположенный неподалеку овраг.

Прибывшими на место крушения пожарными были обнаружены тела трех погибших. Так же, из-за утечки топлива им пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Причины и более точные обстоятельства трагедии пока неизвестны.

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