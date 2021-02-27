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Профсоюзы начинают еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости

27.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы начинают еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости

Профсоюзы начинают еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости.

Ранее магазины и аптеки Федерация проверяла раз в месяц. Усилить контроль на этом направлении поручило правительство. Поскольку анализ с начала года показал достаточно существенное повышение стоимости некоторых товаров. В феврале Совет Министров выпустил постановление, по которому рост цен на социально значимые товары с первого марта не должен превышать 0,2% в месяц. Профсоюзы еженедельно будут проверять не только наличие продуктов и медикаментов, но и их ассортимент и запасы. О проблемах сразу сообщат в компетентные ведомства.

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Профсоюзы начинают еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости. Ранее магазины и аптеки Федерация проверяла раз в месяц. Усилить...
 
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