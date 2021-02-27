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Продовольствие составило 1/5 белорусского экспорта за 2020 год

27.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продовольствие составило 1/5 белорусского экспорта за 2020 год

Почти 6 миллиардов евро – на такую сумму в прошлом году наша страна поставила за рубеж сельхозтоваров и продуктов питания. Продовольствие составило пятую часть белорусского экспорта.

Прирост за пять лет более, чем в три раза. Белорусские производители поставляли продукцию в 116 государств, в том числе в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Южной и Северной Америки. В этом году экспорт также планируют увеличить, соответственно, наберёт темпы и производство. Так, аграрии рассчитывают получить до 6 тонн среднего надоя молока от коровы. С ростом прибыли увеличивается и зарплата работников сельского хозяйства. В прошлом году в среднем она выросла на 16%.

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Почти 6 миллиардов евро – на такую сумму в прошлом году наша страна поставила за рубеж сельхозтоваров и продуктов питания. Продовольствие составило пятую часть...
 
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