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В Молдове железнодорожники объявили забастовку
Источник материала: ОНТ
Отчаяние вывело на улицы и железнодорожников в Молдове. Сотрудники Окницкого узла протестуют против условий труда и задержки зарплаты, они не получают её с осени прошлого года.
Первый митинг прошёл в начале недели. Железнодорожники объявили о забастовке. Руководство госпредприятия «Железная дорога Молдовы» попросило протестующих вернуться к работе и пообещало, что деньги частично выплатят до конца недели. Но долги вернули лишь одному железнодорожному отделению и только за ноябрь. Железнодорожники вместе с профсоюзами и рабочими других станций предупредили, что готовятся к масштабному протесту в Кишиневе.
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Отчаяние вывело на улицы и железнодорожников в Молдове. Сотрудники Окницкого узла протестуют против условий труда и задержки зарплаты, они не получают её с осени...
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