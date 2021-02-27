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Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии: прошла видеоконференция членов ОБСЕ

27.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии: прошла видеоконференция членов ОБСЕ

Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии. Члены ОБСЕ в формате видеоконференции обсудили актуальные вопросы.

Номер один – это пандемия. Жёсткий локдаун серьёзно подорвал экономику ряда государств. Жители многих стран остались без работы, экспорт и импорт товаров между государствами сократился в несколько раз. На общемировом фоне правильность белорусской стратегии показало время, наша страна успешно справляется с пандемией без закрытия границ и остановки экономики.  

Сегодня задача членов ОБСЕ найти безопасный план по выходу из кризиса. Попытаться разобраться в проблеме, возникшей из-за вакцин, которые по какой-то причине достались, за редким исключением, богатым странам.

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Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии. Члены ОБСЕ в формате видеоконференции обсудили актуальные вопросы. Номер один – это пандемия....
 
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