Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии: прошла видеоконференция членов ОБСЕ

Источник материала: ОНТ

Проблемы отдельных стран и экономические последствия пандемии. Члены ОБСЕ в формате видеоконференции обсудили актуальные вопросы.

Номер один – это пандемия. Жёсткий локдаун серьёзно подорвал экономику ряда государств. Жители многих стран остались без работы, экспорт и импорт товаров между государствами сократился в несколько раз. На общемировом фоне правильность белорусской стратегии показало время, наша страна успешно справляется с пандемией без закрытия границ и остановки экономики.

Сегодня задача членов ОБСЕ найти безопасный план по выходу из кризиса. Попытаться разобраться в проблеме, возникшей из-за вакцин, которые по какой-то причине достались, за редким исключением, богатым странам.

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