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Анджей Почобут: «Доавгустовские» силовики полетели со своих мест

27.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Анджей Почобут: «Доавгустовские» силовики полетели со своих мест

  • 27.02.2021, 13:22
Анджей Почобут: «Доавгустовские» силовики полетели со своих мест
Анджей Почобут

Почему Виктор Лукашенко из «почти генерала» стал «свадебным генералом».

Виктор Лукашенко стал президентом НОК. Это единственная должность в стране, кроме самой главной, где руководителю позволено именоваться «президентом». 23 года Александр Лукашенко совмещал эти должности, пишет в «Фейсбуке» известный гродненский журналист Анджей Почобут.

Фактически будучи в должности вице-президента НОК, Виктор уже вовсю руководил структурой и даже выполнял представительские функции. Поэтому во внутреннем раскладе НОК ничего нового не произошло. Интересным является другое – он больше не помощник правителя по вопросам безопасности. Эта должность позволяла ему курировать силовой блок. Отставка означает, что больше такой деятельности от него не ожидают.

Вывод напрашивается один. Несмотря на ура-патриотический пропагандистский угар, Лукашенко посчитал, что «вперед смотрящие», какими-бы ультра-мега-лояльными они ни были, все же не сдали экзамен.

Помните, что Лукашенко всегда требовал, чтобы ему докладывали «что будет»? Не доложили, или доложили, но не то или не так. Поэтому «доавгустовские силовики» полетели со своих мест, и Виктор полетел вслед за ними.

Из «почти генерала» он стал «свадебным генералом».

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Почему Виктор Лукашенко из «почти генерала» стал «свадебным генералом».
 
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