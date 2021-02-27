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Скандал в армии РФ: офицер распродал экипировку «солдата будущего»
Источник материала: Хартия'97
Скандал в армии РФ: офицер распродал экипировку «солдата будущего»
Капитан Таманской мотострелковой дивизии оставил десятки солдат без новых боекомплектов.
Во 2-й Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье, один из офицеров похитил и продал десять комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов. Он получил шесть лет колонии, сообщает
Приговор был вынесен 27 января. Вместе с капитаном Кондратенко был осужден также прапорщик Зотов, которого суд признал соучастником, а также виновным еще в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве. Он получил семь лет. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима.
В ФСБ, сообщили, что капитан воспользовался служебным положением и похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов «Ратника», которые принадлежали 2-й Таманской мотострелковой дивизии. Дивизия дислоцируется в Наро-Фоминском районе.
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Капитан Таманской мотострелковой дивизии оставил десятки солдат без новых боекомплектов.
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