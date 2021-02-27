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Врачи выяснили, какой кофе полезнее всего для сердца

27.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Врачи выяснили, какой кофе полезнее всего для сердца

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  • 27.02.2021, 12:57
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Врачи выяснили, какой кофе полезнее всего для сердца

Он снижает риск развития сердечной недостаточности на 30%.

Американские ученые заявляют, что ежедневное употребление черного кофе является полезным для сердца. Напиток нужно готовить без сахара, пишет newsyou.info.

Ученые провели исследование и установили, что у пьющих кофе людей риск развития сердечной недостаточности со временем снижается на 5-12% – это показатель на каждую чашку напитка при употреблении каждый день. Отмечается, что кофе без кофеина подобной пользой не отличается.

Также было проведено еще одно исследование. По его результатам, люди, которые вообще не пьют кофе или употребляют меньше чашки в день, имеют прежний риск сердечной недостаточности. Добровольцы, выпивающие больше 2 чашек в день, снижали для себя риск развития болезни на 30%.

Еще не так дано кофеин считали невероятно вредным для организма, в особенности для сердца. Ученые провели многочисленные работы и с твердостью заявили, что кофе имеет место быть в здоровом рационе, если не добавлять в напиток сахар, молоко или жирные сливки. Так польза для здоровья будет колоссальной и отказываться от любимого напитка нет надобности.

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