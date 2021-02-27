Источник материала: Хартия'97

«Жизнь только начинается! А вот как они без слесаря такого разряда будут справляться?» 27.02.2021, 12:55

Рабочий БМЗ борется с режимом и заряжает оптимизмом всех вокруг себя.

26 февраля с БМЗ уволили активиста Андрея Мартысюка, выступающего за создание на предприятии первички независимого профсоюза. «Конечно, политика», — не сомневаясь называет причину уже бывший заводчанин, сообщают «Сильные новости» .

— Морально к этому был готов уже 8 декабря, — рассказывает Андрей. — Когда в райисполком отнесли документы на регистрацию заводской первички БНП, оставалось лишь наблюдать и ждать «своего часа».

Тогда на стол главы мэрии легли имена 11 активистов, которые решили взять создание независимого движения в свои руки. Сегодня на заводе остались работать шестеро из них, остальных уволили.

— В БНП жлобинские чиновники увидели возможность «захватить власть» и «расшатать завод». И сколько мы им не пытались донести, что это будет дополнительная диалоговая площадка, что движение даст толчок к развитию, они даже и слышать не хотели. Нам тогда сразу сказали, что работать на БМЗ нам осталось недолго, это был своего рода «расстрельный список одиннадцати».





Мартысюка уволили за прогулы, как и некоторых его соратников — руководство не сочло уважительной причиной отбывание суток в ИВС.

Андрея 8 февраля поместили в изолятор досиживать срок, который был вынесен ему еще в августе.

— Меня задержали в ночь после выборов. Я в тот день гостевал у друга, а когда отправился домой, меня схватили. Маленько не дошел, — улыбаясь, вспоминает мужчина.

На вопрос: «Били?», отвечает: «Да, какое. Так, прошлись по спине, сделали массаж дубинкой».

Отбывать присужденные 15 суток Мартысюка отвезли в Житковичское ИВС. Но уже на четвертый день отпустили — тогда, 14 августа, после встречи местных властей с горожанами начальник милиции пообещал выпустить на свободу всех жлобинских «политиканов».

— Добрался на дизеле домой, по приходу на работу никаких претензий в свой адрес на не услышал.

Внимание заводской администрации Андрей привлек немного позже, когда выступил за создание независимого профсоюза. Тогда профком БМЗ созвал заседание и устроил «товарищеский суд», в ходе которого единогласным решением «за нарушение устава» исключил заводчанина из состава провластного объединения. Это был первый подобный случай за всю историю его существования.

После этого мужчину взяли «на особый контроль». Но так как придраться было не к чему — 20 лет стажа, один из опытнейших специалистов в службе ремонта, то в «ход пошли» те самые недосиженные сутки. 8 февраля его вызвали в РОВД, оттуда поместили в изолятор, где он отсидел оставшиеся 11 суток.

По выходу из ИВС Андрей собирался в отпуск, который был заранее согласован с начальством, но вместо него получил распоряжение на увольнение.

— У моих мастеров шок, коллеги тоже не понимают, что происходит, — рассказывает Андрей. — Зато когда пришел подписывать обходную, начальник кадров и глаз не поднял.

— Думаете, ему стыдно?

— Да какой там стыд! Они так за место свое колотятся, что позабыли, что такое и стыд, и совесть.

— И что теперь?

— А теперь жизнь только начинается! В планах закончить ремонт, отдохнуть. Я, поверьте, не пропаду. А вот как они там без слесаря такого разряда будут справляться, хотел бы посмотреть! Ну, это уже их проблемы.

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