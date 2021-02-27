Источник материала: Хартия'97

Сильный Байден: три адресата одного авиаудара 27.02.2021, 12:46

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Фото: АР

Возврат Америки ускоряет полный провал Кремля на Ближнем Востоке.

Американский президент Джо Байден напрямую санкционировал проведение первой военной операции на своем посту, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

По информации Пентагона два истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle в ночь на 26 февраля сбросили семь высокоточных боеприпасов на ряд целей в районе КПП Абу-Кемаль, контролируемом силами террористов. Как результат на сирийско-иракской границе были полностью уничтожены 9 объектов, а еще 2 функционально выведены из строя.

В Вашингтоне нанесенные удары классифицировали как «защитные» и «соразмерные», при этом они сопровождались консультациями с партнерами по антитеррористической коалиции, которая с 2014 года проводит операцию Inherent Resolve против ИГИЛ. В Сирийском центре по правам человека приводиться информация о гибели 17 боевиков, тогда как реальная цифра может составить 22 погибших от авиаудара. Все погибшие не являются иранцами, и конечно реакция персов по этой причине ожидается сдержанная.

Операция направлена против иракских террористических организаций «Катаиб Хезболла», а также «Катаиб Саид аш-Шухада», входящие в состав шиитского ополчения «Хашд аль-Шааби». Все указанные группировки получают всестороннюю поддержку из Тегерана через агентурные сети подразделения КСИР «Кодс». Что важно удар был нанесен по территории Сирии после въезда конвоя из трех грузовиков с оружием с иракской территории. Боевики «Хашд аль-Шааби», если более точно – «Сарая Аулия аль-Дам» 15 февраля осуществили залп из 14 ракет по аэропорту и казармам американской военной базы в районе Эрбиля на Севере Ирака. Погиб один иностранный гражданский контрактник, а 9 человек, в т.ч. один американский военный получили ранения. С целью пресечения подобных выпадов США применили симметричный ответ.

Аналитики авиаудар Байдена рассматривают «умным и сильным посланием» для трех адресатов одновременно, при этом он учел потребность сохранения стабильности внутри Ирака, выбрав для удара по боевикам место за пределами суверенной иракской территории. Более того информация о конвое террористов была получена силами международной коалиции от иракской разведки. Иными словами иракский премьер Мустафа аль-Казыми содействовал операции, чтобы заручиться поддержкой новой администрации США.

Первый адресат американского удара это Иран. Иранским горячим головам дали понять, что им пора сворачивать деятельность своих proxy-войск на Ближнем Востоке. Реализация проекта «шиитского моста» от Тегерана до Бейрута методами опоры на террористов не даст иранцам процветания. Также пора официально завершить операцию «Мученик Сулеймани», т.к. любые новые нападения на американские объекты будут обходиться все дороже. Наконец Байден продемонстрировал домашней аудитории готовность вплетать жесткие методы в стратегию продавливания отказа Ирана от ядерной программы и возврат страны к СВДП.

Второй адресат – это режим Асад в Дамаске. В сирийском МИДе назвали американский удар «подлой агрессией» и плохим сигналом касательно американской политики. Конечно, Асад разволновался, ведь Байден обещает вести борьбу с диктаторскими режимами, а его клика одна из самых одиозных в мире. В Вашингтоне дают понять, что нахождение при власти лиц, использующих химическое оружие против своего народа не допустимо. Сирийским элитам пора призадуматься над уходом токсичного автократа.

Третий адресат – россияне, которым показали границы их влияния в Сирии, и расчертили красные линии, за которые не стоит совать нос. Путин в последние годы приложил много усилий для ликвидации антиасадовской демократической оппозиции под видом борьбы с ИГИЛ. Но у Москвы больше нет ресурсов крутится в высшей лиги геополитики, а значит, ожидается устранение РФ от сирийских дел чисто по внутренним причинам. Возврат сильной Америки и подавно ускоряет полный провал Кремля в многострадальной республике.

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