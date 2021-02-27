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Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»
Обращение к норвежской компании подписали десятки тысяч человек.
Более 34 тысяч человек подписали
Авторы петиции считают, что белорусское предприятие по добыче калийных удобрений находится под полным контролем незаконного режима Лукашенко и просто не имеет возможности делать то, что правильно с точки зрения закона и этики.
«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования лукашенковского ОМОНа и КГБ, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследование десятков тысяч людей», - говорится в петиции.
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Обращение к норвежской компании подписали десятки тысяч человек.
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