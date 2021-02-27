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Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»

27.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»

  • 27.02.2021, 12:37
Белорусы массово требуют у Yara разорвать сотрудничество с «Беларуськалием»

Обращение к норвежской компании подписали десятки тысяч человек.

Более 34 тысяч человек подписали петицию с обращением к компании Yara с призывом прекратить сотрудничество с «Беларуськалием».

Авторы петиции считают, что белорусское предприятие по добыче калийных удобрений находится под полным контролем незаконного режима Лукашенко и просто не имеет возможности делать то, что правильно с точки зрения закона и этики.

«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования лукашенковского ОМОНа и КГБ, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследование десятков тысяч людей», - говорится в петиции.

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Обращение к норвежской компании подписали десятки тысяч человек.
 
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