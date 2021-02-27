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Жительница Березы получила два года «домашней химии» за то, что назвала милиционера «скользким типом»

27.02.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жительницу Березы Валентину Медведь районный суд приговор к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Женщину признали виновной в оскорблении сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей.

Жительница Березы получила два года «домашней химии» за то, что назвала милиционера «скользким типом»

17 ноября в одном из телеграм-каналов Валентина Медведь оставила комментарий в отношении начальника инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрия Лишко.

Как утверждает обвинение, в комментарии сообщалось, что Лишко «действительно гнилой и скользкий тип». Кроме того, установило следствие, Медведь назвала сотрудника милиции полицаем.

Как рассказала Валентина Медведь, Дмитрий Лишко был одним из милиционеров, который вел видеофиксацию во время уличной акции, в том числе он снимал Валентину Медведь.

На основании этого видео женщина была оштрафована, хотя утверждала, что в акции протеста не участвовала, а просто остановилась, что поговорить со знакомой.

Также суд постановил, что Валентина Медведь должна выплатить Дмитрию Лишко 1500 рублей морального вреда, сообщает spring96.org.

 
 
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Жительницу Березы Валентину Медведь районный суд приговор к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Женщину признали...
 
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