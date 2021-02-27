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Женщина стала парковаться — мужчина успел отъехать. Он пожурил — она ответила (видео)

27.02.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Парковка на улице Притыцкого у дома №89. Два автомобиля движутся друг за другом, впереди Lexus, который вдруг останавливается, а затем начинает сдавать задним ходом — паркуется. Еще секунда — и произойдет нелепое ДТП на ровном месте. Спасает реакция водителя, который находится за Lexus, — он успевает отъехать.

Видео на форуме Onliner опубликовал наш читатель с ником Sarumyan. Инцидент произошел 16 февраля.

— Вообще, не думал, что она будет парковаться: проехала кучу свободных мест и остановилась как раз на перекрестке. Там справа горочка, и надо высматривать, едет кто или можно свободно повернуть, — рассказал автор видео. — А когда понял, что она меня не видит, то пока «робот» с «драйва» на «реверс» переключил, пока оценил, на сколько назад можно прыгнуть (сзади еще несколько машин ехало), прошло еще пару секунд. Но успел.

Читатель также пояснил, почему решил поделиться этим видео.

— Не выкладывал бы, но когда подошел к водителю с советом пользоваться зеркалами и включать «аварийку» при движении назад, то мне, не отрываясь от телефона, сказали, что просто зимой надо держать большую дистанцию, чтоб никому не мешать, — отметил он.

Напомним, что по Правилам дорожного движения (п. 73) движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. Аварийную световую сигнализацию рекомендуется включать в случае движения транспортного средства задним ходом (п. 52 ПДД).

Что касается дистанции, то, как гласит п. 85 ПДД, водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Парковка на улице Притыцкого у дома №89. Два автомобиля движутся друг за другом, впереди Lexus, который вдруг останавливается, а затем начинает сдавать задним ходом —...
 
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